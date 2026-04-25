به گزارش خبرگزاری مهر، در گامی که نشاندهنده رویکردی استراتژیک به سوی توسعه آموزش اسلامی است، شهر «بانکوک»، پایتخت تایلند، میزبان هیئتی آموزشی از ایالت «کلانتان» مالزی بود تا راههای تقویت همکاری در زمینه آموزش قرآن و بهروزرسانی برنامههای درسی آن را بررسی کند.
این دیدار در چارچوب تمایل تایلند برای بهرهمندی از تجربیات آموزشی پیشرفته در منطقه، بهویژه تجربه مالزی که موفقیت چشمگیری در توسعه مؤسسات آموزش قرآن داشته است، صورت گرفت تا به ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد الگویی یکپارچهتر و پایدارتر کمک کند.
«شیخ آرون بونچوم»، شیخالاسلام تایلند، میزبان هیئت مؤسسه حفظ قرآن وابسته به مؤسسه اسلامی کلانتان به ریاست «هاشم بن عارفین» بود. در این دیدار تعدادی از رهبران شورای مرکزی اسلامی تایلند نیز حضور داشتند که نشاندهنده ماهیت نهادی همکاری بین دو طرف است.
مذاکرات بر توسعه برنامههای درسی آموزش قرآن کریم، تقویت مشارکتهای آکادمیک و تدوین سازوکارهای عملی برای تبادل تجربیات با هدف دستیابی به نتایج ملموس و پایدار متمرکز بود.
طرف مالزیایی تجربه خود را در مدیریت مؤسسات آموزش قرآن، بهویژه در زمینههای سازماندهی برنامههای درسی، سیستمهای ارزیابی حفظ و روشهای تدریس نوین ارائه کرد، زیرا مؤسسه اسلامی کلانتان یکی از برجستهترین الگوها در این زمینه در سطح جنوب شرق آسیا محسوب میشود.
تایلند به دنبال استفاده از این تجربیات برای توسعه برنامههای درسی خود است تا تعادل بین حفظ و فهم را برقرار کرده و کارایی معلمان و توانایی آنها در ارائه آموزشی مؤثرتر و مرتبطتر با واقعیت را افزایش دهد.
شیخالاسلام تایلند در این دیدار تأکید کرد که آموزش قرآن کریم باید فراتر از حفظ صرف باشد و شامل فهم معانی و زمینهها شود تا دانشآموز بتواند آنچه را که میآموزد در زندگی روزمره خود به کار گیرد.
این همکاری گامی عملی در راستای چشمانداز گستردهتری است که تایلند از طریق آن به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان یک مرکز منطقهای برای آموزش اسلامی در جنوب شرق آسیا است.
این دیدار تأکید میکند که مشارکتهای منطقهای و تبادل تجربیات بهترین راه برای ارتقای آموزش قرآن کریم و تربیت نسلهایی است که حفظ آگاهانه و فهم عمیق را با هم ترکیب میکنند.
