رشد آزادی زندانیان غیرعمد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرامامی گفت: مجموع زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۳ نفر رسید که در مقایسه با ۶۶ نفر در سال ۱۴۰۳، رشد ۲۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش بی‌سابقه در حالی رقم خورده که از میان آزادشدگان، ۱۵۲ نفر مرد و تنها یک نفر زن هستند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان افزود: هماهنگی بی‌نظیر با دستگاه قضائی استان، افزایش چشمگیر پذیرش اعسار، مشارکت خیران و همچنین فرهنگ رو به رشد گذشت شکات، دست به دست هم داد تا بتوانیم بیش از دو برابر سال قبل، زندانیان نیازمند را به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانیم.

وی بیان کرد: این روند صعودی نشان می‌دهد که مدل حمایت ستاد دیه در استان به بلوغ عملیاتی رسیده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تاکید کرد: با تداوم همین روند و حمایت بیشتر نهادهای قضایی و اجرایی، بتوان در سال ۱۴۰۵ نیز رکوردهای تازه‌ای در آزادی زندانیان غیرعمد ثبت کرد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان همچنین از رشد بی‌سابقه تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: این تسهیلات به ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان رسید که رشد قابل توجه ۳۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

میرامامی با بیان اینکه این تسهیلات عمدتاً از محل منابع بانکی و کمک‌های مردمی تأمین شده است، افزود: بدون این پشتوانه مالی، امکان آزادی سریع مددجویان وجود نداشت.

میرامامی در ادامه خاطرنشان کرد: مابقی مبالغ موردنیاز برای آزادی هر مددجو توسط خانواده‌های آنان تأمین شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تأکید کرد: در سال ۱۴۰۵ قصد داریم با گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و توانمندسازی خانواده مددجویان، سهم مشارکت آنان را افزایش دهیم تا بتوانیم حتی تعداد بیشتری زندانی غیرعمد را آزاد کنیم.

وی از بانک‌های عامل و خیران خواست تا همچون گذشته، ستاد دیه را در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یاری کنند.