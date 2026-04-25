افزایش سرعت وزش باد برای شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: از ظهر یکشنبه تا صبح دوشنبه (۶ تا ۷ اردیبهشت)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود.

وی افزود: همچنین، با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد؛ کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.