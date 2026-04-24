به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به سنت‌های تغییرناپذیر الهی در قرآن اظهار داشت که خداوند جهان را با قوانین مادی و فرامادی آفریده و سنت الهی همواره ثابت و غیرقابل تغییر بوده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با استناد به آیه «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ» گفت: نمونه تاریخی این سنت، توطئه مأمون عباسی علیه امام رضا (ع) بود که نتیجه معکوس داد و معارف اهل بیت بیش از پیش منتشر شد. همچنین حمله صدام به ایران نیز نمونه دیگری از این سنت الهی بود که نقشه دشمن به خودش بازگشت.



امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران تأکید کرد: دشمن صریحاً اعلام کرده بود که می‌خواهد نظام را ساقط کند، اما نتیجه عکس شد. مردم بیش از پیش متحد گشتند، نظام قوی‌تر شد و دشمن به هیچ‌یک از اهدافش نرسید و مجبور به عقب‌نشینی شد.

آیت‌الله محامی گفت: خداوند می‌خواهد با این حوادث، مومن و منافق از یکدیگر جدا شوند. منافقان اهل سختی و جنگ نیستند، فقط محکم حرف می‌زنند و طلبکارند.

وی خطاب به برخی افراد که از ترس دشمن خواستار صلح عادلانه هستند، افزود: تو ترسیدی، مردم نترسیده‌اند. مگر دشمن ما اهل عدالت است که برویم با او صلح عادلانه کنیم؟ دشمن همواره زیر توافقاتش زده است.

تأکید بر خط‌قرمزهای مذاکره

نماینده ولی فقیه در پایان با تأکید بر خطوط قرمز مذاکرات گفت: انرژی هسته‌ای و قدرت موشکی نباید جزو مذاکرات باشد. مردم همچنان باید برای حفظ وحدت هوشیار باشند، چرا که دشمن تا کنون از مردم پاسخ محکم و دندان‌شکن گرفته است.