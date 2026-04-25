برپایی المپیاد ملی علوم اسلامی و زبان عربی در جمهوری تاتارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه اسلامی روسیه در شهر «کازان»، پایتخت جمهوری تاتارستان، میزبان دو المپیاد علمی ـ تخصصی در زمینه «علوم اسلامی و زبان عربی» و «ادبیات و تاریخ مردم تاتار» بود که بیش از ۱۰۰ دانشجو از مناطق مختلف روسیه در این رویدادهای علمی و زبانی شرکت کردند.
این دو المپیاد توسط مؤسسه اسلامی روسیه و شورای آموزش اسلامی و با حمایت صندوق حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی و با مشارکت اداره دینی مسلمانان تاتارستان برگزار شد.
این رویدادهای علمی ـ فرهنگی با انتخاب «کازان» به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و یکصدچهلمین سالگرد تولد «عبدالله توکای»، شاعر بزرگ تاتار همزمان شد و دانشجویانی از جمهوریها و مناطق مختلف روسیه در آن حضور داشتند.
المپیاد علوم اسلامی و زبان عربی، شامل فقه اسلامی با شاخههای آن، زبان عربی و یک مسابقه در زمینه اعتقادات دینی و علوم قرآن بود که یک آزمون جامع برای ارزیابی تواناییهای علمی دانشجویان در این زمینه محسوب میشد.
المپیاد زبان تاتاری نیز بر زبان، ادبیات و تاریخ مردم تاتار تمرکز داشت، که شرکتکنندگان در آزمونهای نظری و عملی در زمینه زبان تاتاری شرکت کردند، در حالی که دانشجویان دختر تحقیقات علمی ارائه دادند، و دانشجویان پسر نیز سخنرانیهای تبلیغی ایراد کردند.
