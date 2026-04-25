اعلام تاریخ و تقویم کلیدی نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تقویم آموزشی نیمسال دوم با هدف تسهیل امور آموزشی دانشجویان و نظم‌بخشی به فرآیندهای امتحانی تدوین شده است. طبق این اطلاعیه، بازه‌های زمانی مهم به شرح زیر است:

تغییر محل آزمون و نمرات میان‌ترم

دانشجویان متقاضی تغییر محل آزمون پایان‌نیمسال می‌توانند از تاریخ ۸ لغایت ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام کنند. همچنین اساتید از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۲۷ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نمرات میان‌ترم دانشجویان در سامانه گلستان اقدام نمایند.

دریافت کارت آزمون و بازه امتحانات پایان‌ترم

دریافت کارت شرکت در آزمون (گزارش ۴۲۸) از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. امتحانات پایان‌نیمسال دوم نیز در بازه زمانی ۳ لغایت ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌گردد.

ثبت نمرات تشریحی و دروس دوترمه

همچنین بازه ثبت نمرات تشریحی توسط اساتید از نخستین روز امتحانات یعنی ۳ خرداد آغاز و تا ۲ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه می‌یابد.

ضمنا در خصوص دروس خاص که ماهیت دوترمه دارند (مانند کارآموزی، کارورزی، پروژه، سمینار و غیره)، دانشجویان و اساتید تا پایان مهرماه فرصت دارند؛ لذا مهلت نهایی ثبت نمرات این دروس حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور آموزشی خود در بازه‌های یاد شده، می‌توانند به پورتال رسمی دانشگاه و سامانه آموزشی گلستان مراجعه نمایند.