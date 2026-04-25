به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کبیری با اشاره به اینکه اخیرا شاهد تولید انگور بیهسته رقم «فلیم سیدلس» در شوراب صغیر بودیم، اظهار کرد: این موفقیت که از سطح ۵۰۰ متر مربعی گلخانهای حاصل شده و منجر به برداشت ۱.۵ تُن انگور با کیفیت شده است و بهعنوان گامی مهم در راستای تنوعبخشی و ارتقاء ارزش محصولات گلخانهای مورد تحسین قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این عملکرد استثنایی پتانسیل بالای کشت ارقام انگور در شرایط کنترلشده گلخانهای را به اثبات میرساند.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان یادآور شد: اولویت جهاد کشاورزی، سرمایهگذاری بر روی کشتهای با ارزش افزوده بالا، که فراتر از محصولات سنتی گلخانهای هستند، میباشد.
کبیری افزود: هر کیلوگرم از این انگور بیهسته که با قیمتی در حدود ۱.۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشود، نشاندهنده کیفیت ممتاز و طعم بینظیر آن است.
وی بیان داشت: این موضوع، علاوهبر سودآوری قابل توجه برای تولیدکننده، الگویی موفق برای سایر کشاورزان منطقه است تا به سمت تنوعبخشی و افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی خود گام بردارند.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان عنوان داشت: انتخاب رقم «فلیم سیدلس »به دلیل بیهسته بودن، گوشت ترد و بازارپسندی بالا، در کنار مدیریت علمی و استفاده از دانش روز در گلخانه، منجر به دستیابی به محصولی با کیفیت برتر شده است.
کبیری اذعان داشت: کشت گلخانهای این رقم، امکان کنترل دقیق آفات و بیماریها و همچنین برداشت محصول در زمان بهینه را فراهم میآورد که در نهایت به افزایش قابلیت تجاری محصول کمک میکند.
وی تاکید کرد: تجربه موفق این گلخانه، دعوتی است به نوآوری در بخش کشاورزی شهرستان سامان، ما کشاورزان را تشویق میکنیم تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ورود به عرصه کشت محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالاتر، از جمله انواع انگورهای خاص، میوههای گلخانهای و گیاهان دارویی، شاهد رونق اقتصادی بیشتر و ارتقاء سطح درآمدزایی در منطقه باشیم.
