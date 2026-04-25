  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

تولید انگور بی‌هسته یاقوتی گلخانه‌ای در شوراب صغیر

 سامان-سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان با اشاره به اینکه اخیرا شاهد تولید انگور بی‌هسته رقم «فلیم سیدلس» در شوراب صغیر بودیم، گفت: این موفقیت از سطح ۵۰۰ متر مربعی گلخانه‌ای حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کبیری با اشاره به اینکه اخیرا شاهد تولید انگور بی‌هسته رقم «فلیم سیدلس» در شوراب صغیر بودیم، اظهار کرد: این موفقیت که از سطح ۵۰۰ متر مربعی گلخانه‌ای حاصل شده و منجر به برداشت ۱.۵ تُن انگور با کیفیت شده است و به‌عنوان گامی مهم در راستای تنوع‌بخشی و ارتقاء ارزش محصولات گلخانه‌ای مورد تحسین قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این عملکرد استثنایی پتانسیل بالای کشت ارقام انگور در شرایط کنترل‌شده گلخانه‌ای را به اثبات می‌رساند.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان یادآور شد: اولویت جهاد کشاورزی، سرمایه‌گذاری بر روی کشت‌های با ارزش افزوده بالا، که فراتر از محصولات سنتی گلخانه‌ای هستند، می‌باشد.

کبیری افزود: هر کیلوگرم از این انگور بی‌هسته که با قیمتی در حدود ۱.۵ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود، نشان‌دهنده کیفیت ممتاز و طعم بی‌نظیر آن است.

وی بیان داشت: این موضوع، علاوه‌بر سودآوری قابل توجه برای تولیدکننده، الگویی موفق برای سایر کشاورزان منطقه است تا به سمت تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی خود گام بردارند.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان عنوان داشت: انتخاب رقم «فلیم سیدلس »به دلیل بی‌هسته بودن، گوشت ترد و بازارپسندی بالا، در کنار مدیریت علمی و استفاده از دانش روز در گلخانه، منجر به دستیابی به محصولی با کیفیت برتر شده است.

کبیری اذعان داشت: کشت گلخانه‌ای این رقم، امکان کنترل دقیق آفات و بیماری‌ها و همچنین برداشت محصول در زمان بهینه را فراهم می‌آورد که در نهایت به افزایش قابلیت تجاری محصول کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: تجربه موفق این گلخانه، دعوتی است به نوآوری در بخش کشاورزی شهرستان سامان، ما کشاورزان را تشویق می‌کنیم تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ورود به عرصه کشت محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالاتر، از جمله انواع انگورهای خاص، میوه‌های گلخانه‌ای و گیاهان دارویی، شاهد رونق اقتصادی بیشتر و ارتقاء سطح درآمدزایی در منطقه باشیم.

کد مطلب 6810531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها