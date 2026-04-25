لزوم ایجاد بسترهای تخصصی تولید محتوای تاریخی در مدارس ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان ایلام بر لزوم بازنگری بنیادین در شیوه‌های آموزش تاریخ و مقابله با جنگ‌های شناختی تأکید کرد.

نماینده مجلس با اشاره به وقایع حساس دهه شصت، خواستار اقدامی جدی برای آماده‌سازی نسل جدید در برابر چالش‌های پیچیده‌ی امروز شد.

وی افزود: هدف اصلی، این است که دانش‌آموزان با درکی عمیق و واقعی از تاریخ کشور، بتوانند در برابر تحریفات دشمنان ایستادگی کنند و هویت ملی خود را حفظ کنند.

فلاحی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این نشست، پیشنهاد اختصاص فضایی ویژه در مدارس برای تولید محتوای مستند و جذاب درباره تاریخ معاصر بود.

وی گفت: باید مکانی در سیستم آموزشی ایجاد شود تا روایت‌های واقعی و بدون سانسور به نسل جوان منتقل شود.

نماینده مجلس ادامه داد: دشمنان به دنبال بازسازی شرایط دهه شصت و ایجاد ناامنی فکری هستند؛ بنابراین، مدیران و مربیان باید هوشیارانه از ساختار کشور محافظت کنند و اجازه ندهند که حذف مدیران کلیدی، منجر به زنجیره‌ای از بی‌ثباتی شود.