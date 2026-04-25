  1. استانها
  2. ایلام
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

لزوم ایجاد بسترهای تخصصی تولید محتوای تاریخی در مدارس ایلام

لزوم ایجاد بسترهای تخصصی تولید محتوای تاریخی در مدارس ایلام

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد بسترهای تخصصی تولید محتوای تاریخی در مدارس ایلام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان ایلام بر لزوم بازنگری بنیادین در شیوه‌های آموزش تاریخ و مقابله با جنگ‌های شناختی تأکید کرد.

نماینده مجلس با اشاره به وقایع حساس دهه شصت، خواستار اقدامی جدی برای آماده‌سازی نسل جدید در برابر چالش‌های پیچیده‌ی امروز شد.

وی افزود: هدف اصلی، این است که دانش‌آموزان با درکی عمیق و واقعی از تاریخ کشور، بتوانند در برابر تحریفات دشمنان ایستادگی کنند و هویت ملی خود را حفظ کنند.

فلاحی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این نشست، پیشنهاد اختصاص فضایی ویژه در مدارس برای تولید محتوای مستند و جذاب درباره تاریخ معاصر بود.

وی گفت: باید مکانی در سیستم آموزشی ایجاد شود تا روایت‌های واقعی و بدون سانسور به نسل جوان منتقل شود.

نماینده مجلس ادامه داد: دشمنان به دنبال بازسازی شرایط دهه شصت و ایجاد ناامنی فکری هستند؛ بنابراین، مدیران و مربیان باید هوشیارانه از ساختار کشور محافظت کنند و اجازه ندهند که حذف مدیران کلیدی، منجر به زنجیره‌ای از بی‌ثباتی شود.

کد مطلب 6810547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها