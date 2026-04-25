به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته هنر انقلاب در محل حوزه هنری لرستان با اشاره به سالروز شهادت سید مرتضی آوینی سید اهل‌قلم و روز گرامیداشت هنر انقلاب، اظهار داشت: هر هنرمندی باید این سؤال را از خودش بپرسد که هنر در این سرزمین چه وظایفی برعهده دارد، آیا هنر باید زیبا و سرگرم‌کننده باشد یا فانوسی در راه تاریکی جامعه باشد.

وی ادامه داد: هنرمند فانوس حقیقت، صداقت و رنج جامعه است و وقتی درباره هنر انقلاب صحبت می‌شود نام شهید آوینی متبلور می‌شود؛ زیرا به ما آموخت که اگر از حقیقت جدا شویم، هنرمان هرچند زیبا باشد، آئینه تحریف خواهد بود نه حقیقت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، بیان کرد: کاری که شهید آوینی پس از فرارو نشیب‌های مسیر هنری از روشنفکری‌های چپ گرفته تا محیط‌های گالری گونه و هنرهای سانتی‌مانتال انجام داد، بیرون‌کشیدن هنر از قاب‌های بی‌خطر و سرگرم‌کننده بود و آن را به میدان زندگی و مسئولیت‌پذیری کشاند تا رنج واقعی جامعه را با امید همراه کند.

پور علی با اشاره به اینکه یکی از بهترین عرصه‌هایی که شهید آوینی در آن درخشید و به سید شهیدان اهل‌قلم تبدیل شد، همراهی و همگامی باهنر انقلاب بود، گفت: روایتگری‌های شهید آوینی در دوران جنگ تحمیلی و ایجاد مفهوم روایتگری در دورانی که جنگ ترکیبی مطرح نبود، باعث شد که پیشانی اثر خود را «روایت فتح» بنامد درحالی‌که مفهوم روایت در این دوران بر سر زبان‌ها افتاده است.

وی تأکید کرد: شهید آوینی در حقیقت ایمان، شهود و واقعیت زیسته را با هم پیوند داد و زبان هنر را به زبان مردم، نزدیک کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه رسالت واقعی هنرمند، روایتگری درد و امید در جامعه است، بیان داشت: امروز نیز چهره‌ای مانند «محسن چاوشی» کمی متفاوت‌تر، روایتگر این هنر در کشور از نسل جوان است.

پور علی، گفت: آثار چاوشی به‌ویژه «علاج و حسبی الله» در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان تولید و منتشر شد که نشان می‌دهد او فقط یک خواننده نیست؛ بلکه در این آثار عمق اعتقادات دینی، وطنی و ملی خود را نمایان کرده و راوی مسیر رشد و جستجوی معنایی یک نسل است.

وی یادآور شد: چاوشی حتی در مقاطعی از سیاست‌های فرهنگی زخم‌خورده که سنتوری و جبران نمونه‌هایی از این موارد است؛ ولی این صدای زخمی، خط‌دار و معترض، امروز صدایی هویت‌ساز و معنا جوست و قلب‌های ما را با صدای خودش در دفاع از وطن محکم‌تر کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، تأکید کرد: چاوشی هم درد بی‌خانمانی، اضطراب و رنج را در دوران جنگ از جامعه می‌بیند؛ ولی آن را به موسیقی و ترانه تبدیل کرده و به راهی برای التیام جامعه هم رهنمون می‌کند آنجا که مثلاً می‌گوید: لعنت به آنکه خواسته به شمر کمک کند.

پور علی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لرستان نیز یک قطب بزرگ فرهنگی و هنری در کشور است، تصریح کرد: این سرزمین نیز همیشه روایتگر صداها و هنرهای اصیلی است که تا همیشه به آن افتخار می‌کنیم و باید همه هنرمندان از خود بپرسند که می‌خواهند در مسیر هنر بی‌دغدغه و بی‌تعهد باشند یا در خیمه هنر آوینی قرار بگیرند.

پور علی، گفت: هنر انقلاب، هنری است که می‌بیند، می‌فهمد و می‌سازد و در نهایت امید می‌دهد و در اوج زیبایی، مملو از حقیقت است و از وطن و هویت ما سخن می‌گوید.