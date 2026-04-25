به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی خرازی، سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، روز شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تبریک سال نو و دهه کرامت و گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان، از زحمات دادستان پیشین ورامین (علیرضا شمس) تقدیر کرد.
به گفته خرازی، انتظار دستگاه قضایی از دستگاههای متولی این است که در حوزههایی مانند ساختوساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی، محیط زیست، بهداشت و بازار، نظارت بیشتری داشته باشند.
او بر تقویت مجموعههای حقوقی دستگاههای دولتی تأکید کرد و گفت: متأسفانه گزارشهایی که از حوزه حقوقی ادارات به دست ما میرسد، اغلب ناقص یا بدون مستند است.
سرپرست دادستانی ورامین افزود: بنا نیست هر گزارشی به نتیجه مطلوب برسد. اگر رأی قاضی به نفع شاکی نباشد، به معنای پایان کار نیست. باید پیگیری کرد؛ دادستانی ظرفیت تجدیدنظرخواهی دارد.
او همچنین به موضوع خودمراقبتی دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع در حفاظت از اماکن ضعف داریم. امیدواریم از تجربیات گذشته برای مقابله با حوادث احتمالی استفاده شود.
خرازی با تأکید بر حاکمیت قانون خاطرنشان کرد: بعضی ادارات به جای پاسخگویی مکتوب و مستند به دستور قضایی، مراجعهکننده را با پاسخ شفاهی راهی میکنند. این رویه با حقوق شهروندی سازگار نیست. به ویژه در حوزه بانکها این مشکل زیاد دیده میشود.
او در پایان گفت: مدیران باید به عملکرد دستگاههای نظارتی و بازرسی درونسازمانی خود اهتمام بیشتری داشته باشند تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
نظر شما