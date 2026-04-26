به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را می توان یکی از بزرگ ترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران تلقی کرد که قریب به ۶ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دارد.

این دانشگاه در رتبه های بالای علمی و تحقیقاتی قرار دارد و عضویت در هیئت علمی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که خیلی از معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزینش می شوند. بنابراین، می توان عنوان داشت که رفتن به این دانشگاه به مثابه رفتن به رده های بالای مدیریتی در وزارت بهداشت است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که همواره آوازه آن در حوزه های مختلف سلامت به گوش می رسد، در سال جدید به یکباره شاهد موج بزرگی از تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه های مختلف بود. نکته مهم در این تغییر و تحولات مدیریتی، استفاده از چهره ها و نام هایی است که سابقه حضور در معاونت های وزارت بهداشت را داشته اند.

بعد از انتخاب محمدرضا ظفرقندی به عنوان وزیر بهداشت دولت چهاردهم؛ محمداسماعیل قیداری نیز با حکم وزیر بهداشت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد.

اولین و مهم ترین تغییرات مدیریتی، مربوط می شود به انتصاب جلیل حسینی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. زیرا، حسینی پیش از این به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت مشغول به خدمت بود که با حاشیه های که سال گذشته درگیر آن شده بود؛ از معاونت آموزشی وزارت بهداشت کنار رفته بود و حالا در یک سمت جدید و البته مرتبط با رشته پزشکی او، مشغول خدمت شده است.

نفر بعدی، محمد آقاجانی است که با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان این دانشگاه منصوب شده است.

آقاجانی که عضو هیئت علمی همین دانشگاه است، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان وزارت بهداشت را در سابقه مدیریتی خودش دارد.

وی، دارای بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

انتصاب بعدی مربوط می شود به سیدمنصور رایگانی که به عنوان رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شده است.

در یکی دیگر از احکام انتصاب قیداری، علی دل‌پیشه به عنوان رئیس مرکزتحقیقات پیشگیری از مصدومیت ها و ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید منصوب شده است.

همچنین، رضا ابوفضلی به عنوان رئیس مرکزتحقیقات فن آوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید منصوب شده است.

وی نیز عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

در ادامه انتصابات سال جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهیار جان‌احمدی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی؛ معصومه جرجانی رئیس مرکز تحقیقات نوروبیولوژی؛ مهدی کدخدازاده رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی؛ محمدمحسن روستایی رئیس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی؛ حمیده مروج فرشی رئیس مرکز تحقیقات پوست؛ علی طبیبی سرپرست بیمارستان شهید لبافی‌نژاد؛ امیر فرخیان رئیس داروخانه‌های آموزشی دانشکده داروسازی؛ منصوب شده اند.

همچنین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رضا مینایی نوشهر را به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه منصوب کرده است.

به نظر می رسد این تعداد از انتصابات در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را، «طوفان انتصابات» نام نهاد و این سوال پیش می آید که چرا دانشگاه علوم پزشکی با سیل تغییرات مدیریتی مواجه شده است؟!