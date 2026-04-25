خبرگزاری مهر، گروه استانها: پنجم اردیبهشت ماه سالروز شکست نظامی عملیات «پنجه عقاب» آمریکا در طبس در تقویم ثبت شده است و همواره یادآور پیروزی حق بر باطل به شمار میآید، در این عملیات دشمن با پیشرفتهترین تجهیزات وارد صحرای طبس شد اما طوفان شن ناگهانی برنامهریزی دقیق آنها را در هم شکست.
این حادثه که در اوج اتکای آمریکا به توان مادی و فناوری رخ داد، به ناکامی کامل عملیات و نابودی ادوات نظامی و کشتهشدن شماری از نیروهای آمریکایی انجامید.
این شکست، که در ایران از آن با عنوان جلوهای از «نصرت الهی» یاد میشود، ضربهای سنگین به هیبت نظامی و سیاسی آمریکا وارد کرد و بازتاب گستردهای در جهان داشت، بسیاری از کشورها این تجاوز را محکوم کردند و امام خمینی نیز در اطلاعیهای رسمی آن را نشانه شکست جبهه باطل دانست.
همچنین واقعه طبس دو که در طول جنگ رمضان در اصفهان شاهد بودیم در حافظه تاریخی ایرانیان به عنوان نمونهای از فرو ریختن قدرتنمایی دشمنان با وجود برخورداری از تمام امکانات مادی باقی ماند.
از آسمان طبس تا آسمان اصفهان؛ ناکامی دشمن در تحقق اهداف پنهان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت سالروز واقعه طبس، با اشاره به ابعاد تاریخی این حادثه اظهار کرد:تاریخ پنجم اردیبهشت یادآور شکست عملیات نظامی آمریکا در سال ۱۳۵۹ با عنوان «پنجه عقاب»به منظور آزادسازی گروگانهای سفارت این کشور در تهران است.
سرهنگ رضا یارمحمدی تصریح کرد: در طرح اولیه گروهی به نام دلتا، پیش بینی شده بود که با شش هواپیمای C-130 و چند فروند بالگرد قرار بود در عمق خاک ایران فرود بیایند و عملیات در شب دوم در نزدیکی سفارت آغاز شود.
وی افزود: مقرر بود پس از آزادسازی گروگانها، آنان به مکانی امن منتقل شوند و سپس هواپیماها در فرودگاهی نزدیک سفارت فرود آمده و اقدام به خروج نیروها کنند.
یارمحمدی اظهار کرد: بخشی از این عملیات همچنین شامل برنامههایی برای حمله به مراکز مهم اقتصادی و سیاسی و ترور شخصیتهای مهم کشور ایران عنوان شده بود.
وی ادامه داد: با خواست و کمک الهی، بهدنبال بروز مشکلات آبوهوایی و برخورد یک هواپیما با یک بالگرد، عملیات پنجه عقاب در همان مراحل اولیه با شکست سنگین روبهرو شد و این رخداد بهعنوان یکی از شکستهای مهم عملیات نظامی آمریکا در آن دوره ثبت شد.
یارمحمدی گفت: در جنگ رمضان شاهد حادثهای مشابه با واقعه طبس در اصفهان بودیم که دشمنان به بهانه سقوط یک جنگنده و نجات خلبان به دنبال دستیابی به اهدافی فراتر از «نجات خلبان» بودند که باز با شکست مفتضحانهای مشابه با واقعه طبس روبه رو شدند.
یارمحمدی افزود: در هر دو حادثه طبس و اصفهان طرحهای عملیاتی موردنظر اجرا نشده و نتیجه مورد انتظار طراحان به دست نیامده است و این به معنای شکست های بزرگی برای آمریکا در هردو عملیات تلقی میشود.
وی اظهار کرد: به دلایل مختلف نظامی و منطقهای رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به وارد شدن به میدان جنگ و مقابله با جمهوری اسلامی نبود، بنابراین با تحت فشار قرار دادن آمریکا و همچنین جاه طلبیهای استکباری آمریکا، منجر به وقوع جنگ نظامی و تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونی به کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بودیم.
وی افزود: باوجود تمام تلاش دشمن از طریق تامین تجهیزات نظامی و تحریک گروههای مختلف تجزیه طلب، عناصر اغتشاشگر و آشوب طلب در داخل و خارج از کشور، همچنین تجاوزات بی رحمانه و نامشروع نظامی، به دلیل آمادگی سپاه پاسداران و نیروهای مسلح کشور و ایستادگی و اتحاد ملت ایران، دشمنان در اهداف خود ناکام ماندند و باوجود تمام ترورها و حملات جنگندههای آمریکایی صهیونی، موفق به تحقق اهداف خصمانه خود نشد.
یارمحمدی گفت: در جنگ رمضان شهرستان محلات شاهد دو حمله به مناطق و ساختمانهای مسکونی بود و در طی این دو حادثه، شاهد اتحاد و همدلی گروهای مردمی و نیروهای امدادی برای کمک در عملیات آواربرداری و امدادرسانی و حضور موثر مردم در تجمعات شبانه هستیم.
یارمحمدی گفت: این حضور گسترده مردمی نشان داد در شرایط بحران و جنگ، اختلافات اجتماعی یا سلیقهای در کشور ما کاهش یافته و همکاری و اتحاد جمعی بین مردم برای مدیریت وضعیت و مقابله با دشمن خارجی شکل میگیرد و تمامی آحاد و اقشار مردم به ویژه جوانان مانند سدی محکم در برابر تجاوزات خارجی ایستادگی میکنند.
حادثه طبس، نمایش نصرت ابرقدرت هستی بود
استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز حادثه طبس اظهار کرد: پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ در ماجرای طبس، نیروهای آمریکایی با اتکا به توان عملیاتی خود برای آزادسازی گروگانهای سفارت وارد ایران شدند، اما شرایط جوی و وقوع حادثهای غیرمنتظره، عملیات را متوقف و شکستی تاریخی را به آنان تحمیل کرد.
حجتالاسلام محمدامیر رضوانی تصریح کرد: آنچه اهمیت این رخداد را دو چندان میکند تفاوت دو نگاه «مادی» و «معنوی» است، در تفکر مادی تمام اتکا به تجهیزات و برنامههای مادی و نظامی است اما در تفکر معنوی و توحیدی ابر قدرت جهان و هستی خداوند متعال است و نصرت الهی در پیروزیها نقش محوری دارد.
حجت الاسلام رضوانی با اشاره به نمونههای تاریخی قدرت الهی گفت: در رویدادهایی مانند حمله ابرهه یا جنگهای صدر اسلام، پیروزمندیها به قدرت الهی نسبت داده شده و به انسانها یادآوری شده که موفقیت را تنها به تواناییهای فیزیکی خود نسبت ندهند و در قرآن نیز به نصرت الهی اشاره شده است و همواره به مسلمانان سفارش شده است که در هیچ شرایطی نا امید نشده و به خداوند توکل کنند.
وی افزود: در دوران معاصر نیز نمونههایی همچون حادثه طبس و آزادسازی خرمشهر را شاهد بودیم که نمونههای بارز امداد الهی و نمایش قدرت الهی به شمار میروند که امام خمینی(ره) نیز در سخنان خود به این نکته تاکید فرمودند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نسل جوان باید بداند که تلاش انسانی شرط لازم پیشرفت است، اما غفلت از جنبه معنوی میتواند منجر به شکست شود.
حجت الاسلام رضوانی با اشاره به «جنگ رمضان» ، گفت: در جنگ رمضان نیز نوعی اتکا به باورهای دینی و معنوی وجود داشته و شکست آمریکا در اصفهان و تکرار حادثه طبس، رسوایی دشمنان را شاهد بودیم و به خوبی مشاهده کردیم که تنها تجهیزات مادی و پیشرفته نمیتواند ضامن پیروزی باشد.
وی افزود: سردار شهید حاجقاسم سلیمانی ایران را بهعنوان «حرم» معرفی کردند و از نگاه او همواره ایمان و اعتقادات مردم عامل پایداری کشور ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام رضوانی نقش جوانان را مهم و کلیدی ارزیابی کرد و گفت: جوانان به دلیل انگیزه و باورهای خالصتر توسط رهبر شهید «موتور پیشران» کشور در حوزههای علمی، اجتماعی و دفاعی نامیده شدند و آنان را امید کشور می دانستند و حضور آنان در میدانهای مختلف، معنای ویژهای دارد و همواره حضور آنان در میدان موجب هراس دشمنان است.
سالگرد تجاوز آمریکا به طبس؛ از حمله پنهانی تا رسوایی جهانی
پاسدار بازنشسته و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واقعه طبس در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ نقطهای مهم در روابط ایران و آمریکا بود و تأثیر آن در ادامه تحولات پس از انقلاب نیز قابل توجه است، پس از ناکامی مسیرهای دیپلماتیک برای آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا، این کشور اقدام به عملیات نظامی کرد، اما این عملیات با نصرت الهی با شکستی سخت روبهرو شد.
سید حبیبالله تدینی افزود: همانطور که امام خمینی(ره) از شن ها به عنوان سربازان خدا نام بردند، باید اذعان کرد خداوند همواره پشتیبان جبهه حق و حافظ اسلام است، حتی در شرایطی که آمریکا سعی داشت با انجام این عملیات پنهانی، به خاک کشور ما نفوذ کرده و اهداف خود را عملی کند، شنها و خاک این سرزمین شکستی فراموش نشدنی و مفتضحانه به آنان تحمیل کرد.
وی گفت: ثبات و انسجام داخلی همواره در آینده سیاسی و امنیتی کشور نقش تعیینکننده ای دارد. همانطور که از آغاز جنگ رمضان، جلوههای اتحاد و همبستگی اقشار مختلف مردم ــ از پیر و جوان گرفته تا کودکان ــ در اجتماعات شبانه دیده میشود و تأثیر آن را در عقبنشینی دشمن مشاهده میکنیم.
تدینی ادامه داد: وظیفه ما تلاش برای پاسداری از وطن و جهاد در راه دفاع از حق است و از وقایعی مانند طبس باید درس توکل بگیریم و بدانیم دست خداوند بالاتر از همه دستهاست و هیچگونه تجهیزات و امکانات مادی تا زمانی که اراده الهی نباشد کارساز نخواهد بود، همانگونه که خداوند تأکید کرده است، مؤمنان نباید هیچ هراسی به دل راه دهند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اکنون که نسل جدید بیش از گذشته در معرض منابع اطلاعاتی متنوع و هدف حملات فرهنگی و رسانهای دشمن قرار دارد، اهمیت نیاز به فعالیتهای تبیینی و روشنگرانه افزایش یافته و دوچندان است.
وی گفت: نسل جوان امروز نسبت به برخی مسائل آگاهی بیشتری دارد، اما در عین حال تحت تأثیر فضای رسانهای گسترده قرار میگیرد، بنابراین با مطالعه و تحقیق، حضور در میدان و پیروی از مکتب قرآن، همچنین پیروی از تاکیدات رهبر شهید مبنی بر جهاد تبیین میتواند تمامی نقشههای شوم دشمن را خنثی کند و در مورد آینده ترس و نگرانی به دل خود راه ندهند، چرا که خداوند همواره به مومنان توجه دارد.
