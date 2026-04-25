  استانها
  2. سمنان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

۱۱۰ میلیارد تومان به پایانه صادراتی محصولات کشاورزی سرخه تخصیص یافت

سرخه- مدیر جهاد کشاورزی سرخه از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان به پایانه صادراتی محصولات کشاورزی سرخه خبر داد و گفت:راه اندازی کامل این مرکز تحول در صادرات مستقیم محصول به بازارهای هدف است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح شنبه در بازدید پایانه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان سمنان در شهرستان سرخه، بیان داشت: برای تکمیل این مرکز مبلغی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان منظور شده است.

وی با اشاره به اینکه در فاز نخست راه اندازی و تجهیز مرکز در دستور کار قرار گرفته بود، ادامه داد: اعتبار اولیه به این منظور ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه از تصویب پنجاه میلیارد تومان دیگر اعتبار تکمیلی برای این مرکز خبر داد و افزود: از این مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به حساب واحد مذکور تزریق شده است.

غفوریان با تاکید به اینکه هماهنگی های بانکی منجر به تسریع پروژه می شود، اظهار داشت: تلاش برای جذب مابقی مبلغ نیز در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: بهره برداری این مرکز گامی بزرگ برای صادرات مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان سمنان به بازارهای هدف محسوب می شود.

