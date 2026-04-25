المنار: جنگ علیه ایران شکاف بین آمریکا و متحدان سنتی آن را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار در گزارشی نوشت: تجاوز آمریکا علیه ایران، نقطه کانونی در تحولات جاری در نظام بین‌الملل است. این تجاوز فراتر از یک رویداد نظامی صرف است و نشان‌دهنده عدم تعادل ساختار اتحادهای غربی و توازن قدرت جهانی است. جنگ علیه ایران، محدودیت‌ قدرت آمریکا برای مدیریت بحران‌های بزرگ را در چارچوب یک اجماع منسجم غربی، با توجه به واگرایی فزاینده در دیدگاه‌ها و منافع بین واشنگتن و متحدان سنتی آن، چه در داخل و چه در خارج از ناتو، آشکار کرده است.

این رسانه عربی افزود: این بحران، تغییر تدریجی در ماهیت نظام بین‌الملل از یک مدل رهبری تک‌قطبی به یک مسیر چندقطبی‌تر و پیچیده‌تر را نشان می‌دهد که با افزایش نقش قدرت‌های نوظهور مشخص می‌شود. به نظر نمی‌رسد که مواضع متفاوت در مورد بحران ایران صرفاً اختلافات جزئی باشند، بلکه نشان‌دهنده بازتعریف کارکرد اتحادهای غربی و محدودیت‌های تعهدات آنها در مدیریت امنیت بین‌المللی هستند.

المنار نوشت: بحران مربوط به تجاوز آمریکا علیه ایران، در پرتو مشورت محدود واشنگتن با متحدان اروپایی تنش فزاینده‌ای را در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آشکار کرد، مساله ای که نشان دهنده تغییر در الگوی مدیریت بحران در مقایسه با چیزی است که در جریان آماده‌سازی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد.