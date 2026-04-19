به گزارش خبرگزاری مهر، عاکف کوچکان نویسنده سایت تحلیلی-خبری خبر۷ ترکیه نوشت: از منظر آمریکا، ناتوانی از اعمال فشار بر ایران موجب از دست رفتن حیثیت این کشور شده و این مهم‌ترین و راهبردی‌ترین شکست در سطح جهانی محسوب می‌شود.

وی افزود: برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز انتخابات ماه نوامبر به‌شدت در خطر است و جمهوری‌خواهان برای پیروزی با چالش جدی روبه‌رو هستند. حتی ممکن است روند استیضاح دوباره مطرح شود. اینکه آیا واقعاً استیضاح خواهد شد یا نه، باید منتظر ماند و دید.

این تحلیلگر ترکیه ای خاطرنشان کرد: در ابتدا، در میز مذاکراتی که در اسلام‌آباد تشکیل شد، لبنان خارج از معادلات قرار گرفته بود اما ایران توانست شرایط خود را بر میز مذاکره تحمیل کند. طی ۴۸ ساعت گذشته ابتدا در لبنان اعلام آتش‌بس شد و بعد از آن ترامپ گفت: «حملات اسرائیل به لبنان را ممنوع کردیم.» لبنان یکی از بزرگ‌ترین ابزارهایی بود که نتانیاهو برای زنده نگه داشتن جنگ و حفظ جایگاه سیاسی خود از آن استفاده می‌کرد.