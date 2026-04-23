به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت آمریکا گفت: لابی صهیونیستی جنگ فاجعه بار علیه ایران را بر آمریکا تحمیل کرد.

مدیر مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ علیه ایران استعفا داد، به انتقاد از سیاست های حمایتی ترامپ از رژیم صهیونیستی شهرت یافته است.

جو کنت پیشتر هم در واکنش به خروج آمریکا از ناتو گفته بود که «این کار برای جلوگیری از درگیری‌های خارجی نخواهد بود، بلکه ناتو را ترک میکنیم تا وقتی ترکیه و اسرائیل نهایتاً در سوریه با هم درگیر شوند، بتوانیم در کنار اسرائیل بایستیم».

این مقام سابق آمریکایی تأکید کرده است: دیگر وقت آن رسیده که در خاورمیانه نقش آتش‌افروز و آتشفشان را بازی نکنیم، واقعاً ارزشش را ندارد.