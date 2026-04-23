  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

جو کنت: لابی صهیونیستی جنگ فاجعه‌بار ایران را بر آمریکا تحمیل کرد

مدیر مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا تأکید کرد این لابی صهیونیستی بود که جنگ فاجعه بار علیه ایران را بر آمریکا تحمیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت آمریکا گفت: لابی صهیونیستی جنگ فاجعه بار علیه ایران را بر آمریکا تحمیل کرد.

مدیر مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ علیه ایران استعفا داد، به انتقاد از سیاست های حمایتی ترامپ از رژیم صهیونیستی شهرت یافته است.

جو کنت پیشتر هم در واکنش به خروج آمریکا از ناتو گفته بود که «این کار برای جلوگیری از درگیری‌های خارجی نخواهد بود، بلکه ناتو را ترک میکنیم تا وقتی ترکیه و اسرائیل نهایتاً در سوریه با هم درگیر شوند، بتوانیم در کنار اسرائیل بایستیم».

این مقام سابق آمریکایی تأکید کرده است: دیگر وقت آن رسیده که در خاورمیانه نقش آتش‌افروز و آتشفشان را بازی نکنیم، واقعاً ارزشش را ندارد.

کد مطلب 6809191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها