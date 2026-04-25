به گزارش خبرنگار مهر، بهنامجو پیش از ظهر شنبه با حضور در دفتر مدیرکل صداوسیمای مرکز قم، انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محمد طوسی به عنوان مدیرکل جدید این مرکز را تبریک گفت و بر اهمیت همراهی رسانه ملی با مجموعه مدیریتی استان در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
بهنامجو در این دیدار با قدردانی از همکاریهای مجموعه صداوسیمای مرکز قم با دستگاههای اجرایی استان گفت: تجربه تعاملات گذشته نشان داده است که صداوسیما در کنار مدیران استان بوده و در مقاطع مختلف، نقش مؤثری در تبیین اقدامات و برنامهها ایفا کرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای فردی و مدیریتی طوسی افزود: منش، اخلاق و روحیه تعاملی مدیرکل جدید صداوسیمای قم در ارتباط با مدیران استان، شایسته تکریم است و این سرمایه شخصیتی میتواند پشتوانهای برای توسعه همکاریها و رقم خوردن رویدادهای مثبت رسانهای در استان باشد.
استاندار قم با تأکید بر این که استمرار ارتباط نزدیک و هدفمند میان رسانه و مدیریت استان، زمینهساز ارتقای سطح اطلاعرسانی و افزایش اعتماد عمومی است، تصریح کرد: هرچه این ارتباط سازندهتر و منسجمتر باشد، امکان انعکاس دقیقتر، منصفانهتر و گستردهتر خدمات، پروژهها و دستاوردهای استان برای مردم فراهمتر خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعرسانی درست، امیدبخش و مسئولانه است و در این میان، نقش رسانه ملی در استان قم، به دلیل جایگاه مذهبی و علمی این شهر، نقشی راهبردی و اثرگذار محسوب میشود.
استاندار قم با ابراز امیدواری نسبت به آینده همکاریهای صداوسیمای مرکز قم با دستگاههای اجرایی استان گفت: با همافزایی میان رسانه و مدیران استان، میتوان تصویر واقعیتری از تلاشها، خدمات و فعالیتهای انجامشده را به افکار عمومی ارائه کرد و زمینه آگاهیافزایی و ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم ساخت.
حجتالاسلام والمسلمین محمد طوسی با قدردانی از حضور استاندار قم و تبریک انتصاب وی گفت: حضور شخص استاندار در آغاز این مسئولیت، بیانگر اهمیت رسانه در نگاه مدیریت ارشد استان است و این همراهی میتواند پشتوانهای مهم برای ایفای بهتر وظایف صداوسیمای قم باشد.
وی با اشاره به نگاه حمایتی مدیران استان نسبت به رسانه ملی افزود: خوشبختانه مدیران استان به ویژه استاندار قم با روحیه جهادی پای کار مردم هستند و ما نیز در صداوسیمای مرکز قم خود را موظف میدانیم که با تمام ظرفیت، تلاشها و خدمات آنان را به نحو شایسته و حرفهای به مردم منعکس کنیم.
مدیرکل صداوسیمای استان قم با تبیین برخی از رویکردهای رسانهای این مرکز گفت: یکی از رسالتهای اصلی رسانه ملی در شرایط فعلی، بازتاب دادن تلاشهای مسئولان، تقویت امید اجتماعی و افزایش همگرایی در جامعه است و ما بر همین اساس، راهبردهای تولید و پخش برنامهها را تنظیم و پیگیری خواهیم کرد.
طوسی با اشاره به جایگاه قم در معادلات فرهنگی، دینی و رسانهای کشور افزود: قم به واسطه ظرفیتهای حوزوی، دانشگاهی و مردمی خود، نیازمند رسانهای فعال، هوشمند و اثرگذار است و تلاش ما بر این خواهد بود که با همکاری مسئولان استان، این ظرفیتها در قالب برنامههای متنوع و جذاب، برای مردم قم و مخاطبان در سراسر کشور به تصویر کشیده شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده نقشآفرینی رسانه ملی در استان قم گفت: با همت مسئولان، همراهی مردم و بهرهگیری از توان نیروهای متعهد و متخصص در صداوسیما، میتوان گامهای مهمی در جهت امیدآفرینی، تقویت انسجام اجتماعی و موفقیتهای بیشتر برداشت و بهزودی شاهد تثبیت و تقویت دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمنان بود.
قم- استاندار قم بر ضرورت تعمیق همکاریها و تقویت نقش رسانه ملی در تبیین خدمات و دستاوردهای استان برای افکار عمومی تأکید کرد.
نظر شما