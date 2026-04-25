تیم ملی کبدی ایران برابر بنگلادش پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کبدی ساحلی ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ظهر امروز میان تیم های ایران و بنگلادش برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۳۱-۴۷ مقابل بنگلادش به پیروزی رسیدند.

تیم ملی کشورمان که با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن، فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب به عنوان سرمربی و سرپرست، در ششمین دوره از بازی‌های آسیایی ساحلی شرکت کرده است.

تیم ملی کبدی کشورمان پیش از این نیز در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ساحلی مقابل پاکستان با نتیجه 38 بر 28 به پیروزی رسیده بود .