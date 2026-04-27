به گزارش خبرگزاری مهر، آذین ساکی سرپرست فدراسیون کبدی در پیامی قهرمانی تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازیهای آسیایی سانیا را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کبدی ساحلی ایران در قلب بازیهای آسیایی پیش از آنکه یک موفقیت ورزشی باشد تبلور شکوه اراده و ایستادگی است. شما دلاوران ثابت کردید که پرچم ایران با تکیه بر بازوان توانمند و باورهای عمیق شما همواره بر بلندای آسیا برافراشته میماند.
این مدال زرین طلا ثمره شیرین تمرینات طاقتفرسا و ممارستی است که حتی در سختترین روزها و در میان التهاب جنگ تحمیلی متوقف نشد. شما نشان دادید که فرزندان ایران میان کارزار و سختی راه پیروزی را میسازند و از دل محدودیتها حماسه میآفرینند. این طلا پاداشِ آن عرقریختنهای خالصانه و ارادهای است که هرگز در برابر تلاطمها تسلیم نشد.
اینجانب با کمال افتخار این پیروزی درخشان را به ملیپوشان غیور، کادر فنی متعهد و جامعه ورزش کبدی و مردم غیور ایران زمین تبریک عرض نموده و سربلندی مدام برای ایران مقتدر و سلامتی برای شما حماسهسازان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
آذین ساکی
سرپرست فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران
