۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

پیام تبریک آذین ساکی پس از قهرمانی کبدی کاران در بازی‌های آسیایی

سرپرست فدراسیون کبدی در پیامی قهرمانی تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذین ساکی سرپرست فدراسیون کبدی در پیامی قهرمانی تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کبدی ساحلی ایران در قلب بازی‌های آسیایی پیش از آنکه یک موفقیت ورزشی باشد تبلور شکوه اراده و ایستادگی است. شما دلاوران ثابت کردید که پرچم ایران با تکیه بر بازوان توانمند و باورهای عمیق شما همواره بر بلندای آسیا برافراشته می‌ماند.

این مدال زرین طلا ثمره شیرین تمرینات طاقت‌فرسا و ممارستی است که حتی در سخت‌ترین روزها و در میان التهاب جنگ تحمیلی متوقف نشد. شما نشان دادید که فرزندان ایران میان کارزار و سختی راه پیروزی را می‌سازند و از دل محدودیت‌ها حماسه می‌آفرینند. این طلا پاداشِ آن عرق‌ریختن‌های خالصانه و اراده‌ای است که هرگز در برابر تلاطم‌ها تسلیم نشد.
اینجانب با کمال افتخار این پیروزی درخشان را به ملی‌پوشان غیور، کادر فنی متعهد و جامعه ورزش کبدی و مردم غیور ایران زمین تبریک عرض نموده و سربلندی مدام برای ایران مقتدر و سلامتی برای شما حماسه‌سازان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

آذین ساکی

سرپرست فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران

