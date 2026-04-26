تیم ملی کبدی برابر سوریه پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که در چارچوب ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا برگزار شد، ملیپوشان کشورمان از همان ابتدای بازی برتری خود را به حریف دیکته کردند و در نهایت با نتیجه قاطع ۵۳ بر ۳۰ به پیروزی رسیدند.
ملیپوشان ایران با این برد، عملکرد موفق خود در این رقابتها را تداوم بخشیدند و بار دیگر توانمندیهای خود را در سطح آسیا به نمایش گذاشتند.
تیم ملی کشورمان که با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن، فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب به عنوان سرمربی و سرپرست، در ششمین دوره از بازیهای آسیایی ساحلی شرکت کرده است.
نظر شما