آذین ساکی سرپرست فدراسیون کبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازیهای آسیایی سانیا اظهار داشت: خوشبختانه تیم ملی کبدی ساحلی ایران با عملکردی مقتدرانه توانست عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست بیاورد. این موفقیت نشان میدهد که ملیپوشان و ورزشکاران ایران حتی در سختترین شرایط نیز از تلاش برای رسیدن به اهداف خود دست نمیکشند و با انگیزه بالا مسیر موفقیت را ادامه میدهند.
وی گفت: از ابتدا هدفگذاری ما کسب عنوان قهرمانی بود و خوشبختانه این هدف محقق شد. بازیکنان با تمرکز، انسجام تیمی و تلاش مستمر توانستند عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند و نتیجه زحماتشان را با کسب مدال طلا بگیرند.
ساکی در ادامه افزود: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همواره برای مدالآوران پاداشهایی در نظر میگیرند اما ما نیز در فدراسیون وظیفه خود دانستیم که از این قهرمانان حمایت ویژهای داشته باشیم. به همین دلیل زمانی که تیم ملی به فینال رسید به بازیکنان اعلام کردیم در صورت قهرمانی مبلغ ۵۰ میلیون تومان به هر یک از آنها بهعنوان پاداش پرداخت خواهد شد که خوشبختانه بلافاصله پس از قهرمانی این مبلغ به حساب بازیکنان واریز شد.
وی تأکید کرد: حمایت از قهرمانان یکی از وظایف اصلی ما در فدراسیون است و تلاش میکنیم این روند بهصورت مستمر ادامه داشته باشد تا انگیزه ورزشکاران برای حضور موفق در میادین بینالمللی افزایش پیدا کند.
سرپرست فدراسیون کبدی در بخش دیگری از صحبتهای خود به برنامههای پیشروی این رشته اشاره کرد و گفت: از ۱۷ دیماه که مسئولیت فدراسیون را بر عهده گرفتم، برنامهریزی برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا را آغاز کردیم. در همین راستا تا پایان سال گذشته چهار مرحله اردوی آمادهسازی برای تیمهای ملی در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار شد.
وی در ادامه اضافه کرد: بهزودی مرحله جدید اردوهای تیمهای ملی آغاز خواهد شد که در بخش مردان به میزبانی ساری و در بخش بانوان در گنبد برگزار میشود. تلاش ما این است که با استمرار اردوها و ایجاد شرایط مناسب تیمها را در بهترین وضعیت ممکن نگه داریم.
ساکی با اشاره به اهداف فدراسیون برای بازیهای آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما تکرار افتخارات بازیهای آسیایی جاکارتا است و امیدواریم بتوانیم بار دیگر روی سکو قرار بگیریم. البته رقابت در بخش بانوان با توجه به حضور تیمهای قدرتمند دشوارتر شده است اما این موضوع به معنای غیرممکن بودن موفقیت نیست. با برنامهریزی حمایت و تلاش مستمر امیدواریم بتوانیم نتایج درخور نام ایران به دست آوریم و بار دیگر دل مردم را شاد کنیم.
