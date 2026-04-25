۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران به جنگ برای کنترل تنگه هرمز تبدیل شد

یک رسانه آمریکایی نوشت جنگ علیه ایران به یک جدال فرسایشی و جنگ اراده‌ها برای کنترل تنگه راهبردی هرمز تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، از مرحله بمباران گسترده به یک جدال فرسایشی و پرتنش اراده‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر شکل داده است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، با تمدید نامحدود آتش‌بس از سوی ترامپ، اکنون رویارویی دو طرف به رجزخوانی‌ در شبکه‌های اجتماعی، توقیف کشتی‌ها و انتشار ویدئوهای عملیات نیروهای ویژه در دل دریا تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در شرایطی مدعی است جهان را در اختیار دارد که تحلیلگران می‌گویند او عملاً در باتلاقی گرفتار شده که تبعات اقتصادی آن، حزب جمهوری‌خواه را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تهدید می‌کند.

نیویورک تایمز با اشاره به گزینه‌های محدود و عمدتاً فاجعه‌بار نظامی پیش روی واشنگتن، از جمله خطر غرق شدن ناوهای بزرگ آمریکایی و کشته شدن تفنگداران دریایی در عملیات زمینی، به نقل از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نوشت که مقامات نظامی در هر دو پایتخت به رهبران خود گفته‌اند که ابزار نظامی به راه‌حل دائمی منتهی نخواهد شد.

