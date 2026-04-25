به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در تحلیلی نوشت: ایران با اخذ عوارض برای تردد از تنگه هرمز، افزون بر کاستن از فشار تحریم‌ها، یک منبع درآمد غیرنفتی برای خود فراهم کرده است.

پرفسور «اعظمی حسن»، استاد دانشگاه مالزی در اینباره به اسپوتنیک گفت: جهان توان تحمل بسته شدن کامل تنگه هرمز را به دلیل تأثیر اقتصادی آن ندارد و همین مسئله به ایران اهرم قدرتمندی بخشیده است. این اهرم جغرافیایی به ایران کمک کرده تا از «حالت تحت محاصره» خارج شود و به دولتی بدل گردد که از موقعیت خود برای کسب درآمد بهره می‌برد.

«طاهر ناظر» تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک هم تأکید کرد که حتی اگر درآمد حاصل از عوارض بر تنگه هرمز به جای میلیاردها، صدها میلیون دلار باشد، برای پوشش هزینه‌های دریایی و ثبات در برابر نوسانات نرخ ارزِ خارج از سیستم مالی سوئیفت (SWIFT) حیاتی است. این درآمد، جایگزین نفت نیست، اما یک ابزار مکمل برای افزایش تاب‌آوری مالی ایران محسوب می‌شود.