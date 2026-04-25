بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز، اظهار کرد: برای مدیریت تنگه هرمز، طرحهای مختلفی از سوی نمایندگان ارائه شد که در نهایت، این طرحها در کمیسیون امنیت ملی با حضور طراحان، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط مانند وزارت امور خارجه و با مشورت مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به یک طرح جامع تبدیل شد.
وی ادامه داد: این طرح جامع با در نظر گرفتن همه جوانب مورد ارزیابی قرار گرفت. چندین جلسه کارشناسی برای بررسی این طرح برگزار شده و در حال حاضر این طرح در کمیسیون امنیت ملی است. به محض آغاز جلسات صحن مجلس، این طرح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد و در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دو سناریو برای تعیین تکلیف مدیریت تنگه هرمز
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: البته برخی دیدگاهها وجود دارد که ممکن است این موضوع -نحوه مدیریت تنگه هرمز- از طریق شورای عالی امنیت ملی مصوب و ابلاغ شود. بنابراین، در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛ یکی اینکه «طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز» در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و دیگری اینکه تصمیمگیری در این مورد از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام شود. به هر صورت، در این مورد تصمیمگیری خواهد شد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جزئیات طرح مذکور، گفت: یکی از مسائل مهم در این طرح آن است که در تمامی مکاتبات و اسناد تجاری، تنها نام «خلیج فارس» مورد قبول است و هرگونه استفاده از نامهای دیگر غیرقابل قبول خواهد بود.
وی افزود: همچنین، تردد کشتیها و شناورها در این منطقه باید با مجوز جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح انجام شود. بدون دریافت مجوز، هیچ کشتیای حق عبور نخواهد داشت. حاکمیت تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند
سعیدی تاکید کرد: از سوی دیگر، کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و تشخیص اینکه کدام کشور متخاصم است یا نیست، به عهده شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. همچنین -کشتیهای- رژیم صهیونیستی بهطور مطلق اجازه عبور از این منطقه را نخواهند داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، کشتیهایی که از این منطقه عبور میکنند، باید برای مسائل امنیتی، زیستمحیطی، دریانوردی، صدور مجوز و سایر اقدامات، تعرفه و هزینهای پرداخت کنند که اولویت پرداخت این هزینهها با ریال خواهد بود.
وی اظهار کرد: همچنین در صورتی که خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد شود، کشور مورد نظر موظف است این خسارتها را پرداخت کند یا با جمهوری اسلامی ایران توافق نماید که نحوه پرداخت خسارتها چگونه خواهد بود. پس از این توافق، مجوز عبور به کشتیهای آن کشور صادر خواهد شد. به طور کلی، اگر کشوری با جمهوری اسلامی ایران درگیر باشد و خسارتی به ایران وارد شود، این کشور باید غرامت و خسارتهای وارده را جبران کند.
نظر شما