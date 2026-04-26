کارشناس انرژی: تنگه هرمز بدون توافق با ایران باز نخواهد شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دکتر ممدوح سلامه کارشناس انرژی و نفت تاکید کرد که تنش‌های مداوم در تنگه هرمز تنها یک تهدید نیست، بلکه شامل خطرات متعددی است که مستقیماً بر تبادلات تجارت جهانی و عرضه انرژی تأثیر می‌گذارد.

سلامه در اظهاراتی به یک کانال مصری توضیح داد که مین‌های دریایی یکی از بزرگترین چالش‌های کنونی است، زیرا مانع عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری می‌شود و جریان عرضه را مختل کرده و اثرات اقتصادی منفی را در سطح جهانی دوچندان می‌کند.

وی اشاره کرد که بازگشایی کامل تنگه بدون دستیابی به تفاهم با ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا ایران از این تنگه به عنوان یک اهرم فشار استراتژیک قوی برای دستیابی به خواسته‌های سیاسی خود استفاده می‌کند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه آمریکا بدون دستیابی به تفاهم با ایران قادر به بازگشایی کامل تنگه نخواهد بود، ابراز داشت که تهران با تنگه به عنوان «سلاح هسته‌ای اقتصادی» برخورد می‌کند که می‌تواند از آن برای شکستن هرگونه محاصره یا فشار خارجی استفاده کند.

دکتر سلامه افزود که کشورهای اروپایی گرچه درگیری با ایران را «جنگ خود» نمی‌دانند و مستقیماً در آن مشارکت نکرده‌اند، اما به دلیل اختلال در عرضه انرژی، از آسیب‌پذیرترین طرف‌ها در این جنگ هستند.

وی در عین حال هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی احتمالی اروپا در تنگه ممکن است با تهدیدات مستقیم مواجه شود که صحنه را پیچیده‌تر کرده و فرصت‌های مهار بحران را دشوارتر می‌کند.

تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی در جهان است، به طوری که روزانه حدود ۲۰-۲۱ میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کند که معادل حدود ۲۵ درصد از مصرف جهانی نفت مایع است. همچنین بخش بزرگی از تجارت گاز طبیعی مایع نیز از این تنگه عبور می‌کند. این تنگه خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند و آن را به شریان حیاتی برای صادرات نفت از کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و خود ایران تبدیل کرده است و هرگونه اختلال در آن فوراً بر بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد.