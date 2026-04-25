۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

هشدار توتال درباره کفایت دوماهه ذخایر انرژی فرانسه

رئیس توتال اعلام کرده است ذخایر انرژی فرانسه تنها دو تا سه ماه پاسخگو است و اقدام فوری ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز رئیس شرکت توتال نسبت به وضعیت ذخایر انرژی فرانسه ابراز نگرانی کرده است و اعلام کرده است که این ذخایر تنها برای دو تا سه ماه آینده کفایت می‌کند.

این هشدار پس از تشدید بحران انرژی و اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده است و بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف سوخت و اتخاذ تدابیر مؤثر مدیریت انرژی تأکید دارد.

پاتریک پویانه با اشاره به رشد تقاضا در بازار جهانی انرژی تأکید کرده است که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی باید راهکارهای پایدار و بلندمدت برای تأمین انرژی پیدا کنند.

او هشدار داده است که در صورت نبود اقدام فوری احتمال بروز کمبود جدی انرژی در آینده نزدیک وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت فرانسه با فشار فزاینده برای کاهش وابستگی به انرژی خارجی روبه‌رو است و نیاز به برنامه‌ریزی گسترده برای بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف بیش از گذشته احساس می‌شود.

کارشناسان معتقدند تداوم بحران می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای فرانسه ایجاد کند و رسیدگی فوری دولت را ضروری می‌کند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

