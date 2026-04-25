انتقاد فزاینده محافل صهیونیستی از جنگ طلبی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی لبنان، منابع صهیونیستی به شدت عملکرد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را زیر سئوال بردند.
روزنامه معاریو در گزارشی تصریح کرد: بزرگترین و خطرناکترین فاجعهای که میتواند منجر به ویرانی کامل شود، ایجاد شکاف و گسست عمیقی است که اکنون تار و پود جامعه اسرائیل را از هم میگسلد.
این رسانه با مقصر دانستن شخص نتانیاهو نوشت: آنچه امروز پیرامون خود میبینیم، محصول دستان نتانیاهو است تا این سلطان به بار آوردن ویرانیها بتواند به آن افتخار کند.
این روزنامه با اشاره به وخامت اوضاع در تمامی جبههها و لزوم رویارویی با واقعیتها تاکید کرد: وضعیت اسرائیل اکنون در تمام جبههها از جمله لبنان و غزه، به مراتب بدتر از دوران پیش از جنگ است.
این انتقادات در حالی مطرح میشود که جنگهای اخیر در جبهههای مختلف از جمله ایران، لبنان و غزه، بدون دستاورد ملموسی برای تلآویو به پایان رسیده و اهداف ادعایی نتانیاهو محقق نشده است.
نظر شما