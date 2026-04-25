۴ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ۴ شهروند لبنانی در دو حمله رژیم صهیونیستی به منطقه یحمر الشقیف واقع در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی همچنان به نقض مداوم آتش بس در لبنان امه می‌دهد و حملات موشکی و توپخانه‌ای این رژیم، مناطق دیگر در جنوب را نیز هدف قرار داده است. در همین رابطه شبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به انفجار چندین ساختمان در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان کرده‌اند.

بنابراین گزارش عناصر ارتش صهیونیستی اقدام به اجرای چندین انفجار در مناطق مسکونی در شهر الخیام واقع در جنوب لبنان کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی علاوه بر انفجار در این شهر، چندین مجتمع مسکونی و تأسیسات مدنی و زیر ساختی منطقه را نیز تخریب کرده‌اند.

همزمان، منابع میدانی از حملات توپخانه‌ای ارتش اشغالگر به شهرک مرزی حولا در جنوب لبنان خبر دادند.