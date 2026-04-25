آمار شهدای غزه از زمان توقف جنگ ایران بیش از پنج برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار خبرگزاری آناتولی، بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت غزه، رژیم اسرائیل در ۱۷ روز پس از توقف جنگ ایران، ۲۴۹ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است، در حالی که این رقم در ۱۷ روز قبل از آن ۴۶ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش، آمار رسمی وزارت بهداشت غزه، نشان می‌دهد تعداد فلسطینی‌هایی که در حملات نظامی رژیم اسرائیل شهید شده اند، در ۱۷ روز پس از توقف جنگ ایران، در مقایسه با ۱۷ روز قبل از آن، بیش از پنج برابر شده است.

این در حالی است که آموس هارل، تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص، روز جمعه درباره تلاش‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، برای حمله جدید به غزه به دلایل انتخاباتی هشدار داد.

بر اساس تحلیل خبرگزاری آناتولی از آمار وزارت بهداشت غزه، طی ۱۷ روز از ۸ آوریل، تاریخ پایان جنگ ایران، تا جمعه ۲۴ آوریل، ارتش رژیم اسرائیل ۲۴۹ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و ۲۱۲ نفر دیگر را زخمی کرده است. در مقابل، تعداد تلفات فلسطینیان در نوار غزه طی ۱۷ روز قبل از توقف خصومت‌ها با ایران، بین ۲۲ مارس و ۷ آوریل، به ۴۶ شهید و ۱۷۶ زخمی رسید.

الگوی اخیر حملات اسرائیل همچنین تمرکز بیشتری بر حملات هوایی دارد که مناطق پرجمعیت غیرنظامی مانند خیابان‌ها، تقاطع‌های حیاتی، کافه‌ها، چادرهای آوارگان، وسایل نقلیه و پناهگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد.

علاوه بر حملات هوایی، تیراندازی‌های کورکورانه‌ای نیز از خودروهای نظامی اسرائیل مستقر در نزدیکی به اصطلاح «خط زرد» که رژیم اسرائیل به عنوان بخشی از مرحله اول طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، به آنجا عقب‌نشینی کرده بود، صورت گرفته است.

با وجود توافق آتش‌بس که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به نقض روزانه آن ادامه می‌دهد و طبق آخرین بیانیه صادر شده توسط وزارت بهداشت غزه در روز پنجشنبه، به شهادت ۹۷۲ فلسطینی و زخمی شدن ۲۲۳۵ نفر دیگر منجر شده است.

این توافق پس از دو سال جنگ نسل‌کشی که اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا آغاز کرد، حاصل شد. این جنگ به اشکال مختلف ادامه یافت و بیش از ۷۲۰۰۰ شهید و بیش از ۱۷۲۰۰۰ زخمی برجای گذاشت و باعث ویرانی گسترده‌ شد که ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی در باریکه غزه را تحت تأثیر قرار داد.