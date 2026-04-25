به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، نتانیاهو باعث می شود بزرگترین فاجعه برای رژیم صهیونیستی رقم بخورد.

در این گزارش آمده است، فاجعه اصلی و محوری که ممکن است باعث نابودی معبد سوم شود فاجعه شکاف و دو دستگی است که جامعه صهیونیست ها را متلاشی می کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: آنچه امروزه در اطراف خود می بینیم ساخته دست نتانیاهو است.

پیشتر نیز گزارش شده بود، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سرزمین های اشغالی طی روزهای اخیر شاهد موجی از جنجال و بحث‌های گسترده بوده‌اند؛ این وضعیت پس از اظهارات «یارون آفرهام» خبرنگار سیاسی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره دروغ‌گویی مقامات صهیونیست در خصوص جنگ با ایران شکل گرفت.

روزنامه معاریو در این رابطه نوشت که آفرهام در یک گفتگوی تلویزیونی با اذعان به دروغ پردازی های رژیم صهیونیستی در طول جنگ اعلام کرد تصویری که به افکار عمومی درباره تحولات جنگ ایران ارائه شده، دقیق نیست و جزئیات مهمی به‌ دلیل محدودیت‌های سانسور رسانه‌ای پنهان مانده است.