لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر امروز شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا پایان هفته به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با فعالیت این سامانه، تشدید ناپایداری‌ها به شکل افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید و تندباد لحظه‌ای و در نقاط مستعد به ویژه در غرب و جنوب استان رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: چوپانان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

امینی اضافه کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) نیز امروز بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند و دمای این ایستگاه در خنکترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.