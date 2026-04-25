بازگشت باران به گلستان؛ رگبار و وزش باد در راه استان

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، بهتدریج از بعدازظهر امروز شنبه با نفوذ زبانههای پرفشار و جریانات مرطوب شمالی، در برخی نقاط استان شاهد بارشهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.
وی افزود: روز یکشنبه بهطور موقت جو در غالب نقاط استان به سمت پایداری نسبی خواهد رفت، اما همچنان در ساعات عصر و شب، وقوع بارشهای پراکنده بهویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی دور از انتظار نیست.
جعفری ادامه داد: از روز دوشنبه مجدداً با تقویت و نفوذ جریانات مرطوب، شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان فراهم خواهد شد.
وی از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی و احتمال ناپایداریهای موقت، بهویژه در مناطق کوهستانی و جادههای مرتفع، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
