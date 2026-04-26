رکورد هوای پاک تهران در بهار ۱۴۰۵؛ ورود سامانه بارشی جدید به تهران

فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به پایتخت اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شکل‌گیری شرایط ناپایدار جوی، انتظار می‌رود کیفیت هوای تهران در روزهای آینده در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد.

وی توضیح داد: در شرایطی که ناپایداری‌های جوی و بارش‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی شاهد کاهش غلظت آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا هستیم. این موضوع یک پدیده شناخته‌شده در حوزه محیط‌زیست و هواشناسی است.

کریمی افزود: بر اساس داده‌ها و تحقیقات انجام‌شده، تهران در فصل بهار امسال ، ۱۱ روز هوای پاک را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در سال گذشته، مجموع روزهای هوای پاک تنها ۵ روز بوده است. به‌طور ویژه، در فروردین‌ماه امسال ۱۰ روز هوای پاک ثبت شد و در چهارم اردیبهشت ماه نیز یک روز پاک دیگر به ثبت رسید.

به گفته وی، در بازه زمانی شش ماهه اخیر نیز کیفیت هوا در محدوده «سالم» قرار داشته و حتی یک روز ناسالم برای گروه‌های حساس نیز گزارش نشده است. این وضعیت در مقایسه با سال‌های گذشته، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، علت اصلی این شرایط را فعالیت مناسب سامانه‌های بارشی در سطح کشور عنوان کرد و گفت: این سامانه‌ها نه‌تنها بر کیفیت هوای تهران تأثیر مثبت گذاشتند، بلکه در بهبود وضعیت منابع آبی و افزایش ذخایر سدها نیز نقش مؤثری داشته‌اند.

وی همچنین به کاهش نسبی تردد در برخی روزهای سال اشاره کرد و افزود: هرچند کاهش رفت‌وآمد در برخی مقاطع بی‌تأثیر نبوده، اما تجربه یک روز هوای پاک در اردیبهشت‌ماه، آن هم در شرایطی که ترددها به حالت عادی بازگشته، نشان می‌دهد که عوامل جوی و اقلیمی نقش تعیین‌کننده‌تری در بهبود کیفیت هوا دارند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق‌تر درباره میزان آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و مونوکسید کربن، به‌صورت کامل در گزارش‌های منتشرشده در سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در دسترس عموم قرار دارد.