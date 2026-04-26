به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارشهای هواشناسی گلستان، علیآباد با ثبت دمای ۱۳ درجه سانتیگراد به عنوان خنکترین شهرستان استان در صبح امروز یکشنبه ششم اردیبهشتماه معرفی شد. همچنین کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۱۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
در مقابل، مراوهتپه با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستان استان در شبانهروز گذشته بود و بیشترین دمای ثبتشده را به خود اختصاص داد.
دمای حداقل گرگان، مرکز استان، صبح امروز ۱۴ درجه سانتیگراد اعلام شد و پیشبینی میشود حداکثر دمای هوای این شهر در طول امروز به ۲۳ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای ایستگاههای مختلف استان نیز به این شرح ثبت شده است: آققلا ۱۴ درجه، اینچهبرون ۱۵ درجه، بندرگز ۱۴ درجه، بندرترکمن ۱۵ درجه، علیآباد ۱۳ درجه، کلاله ۱۳ درجه، گنبدکاووس ۱۴ درجه، مراوهتپه ۱۳ درجه، مینودشت ۱۳ درجه، هاشمآباد ۱۳ درجه، کردکوی ۱۴ درجه، کارکنده ۱۴ درجه، انبارالوم ۱۵ درجه و دلند ۱۴ درجه سانتیگراد.
بررسی این دادهها نشان میدهد که شرایط دمایی در بیشتر نقاط استان در وضعیت نسبتاً معتدل قرار دارد و روند افزایش نسبی دما در برخی مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.
