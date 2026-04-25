روایت انفجار ۳۰ بمب در مقابل بیمارستان خاتم الانبیاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ندا سلیمی، پرستار بخش نوزادان بیمارستان خاتم‌الانبیاء، در روایت لحظات بحرانی روز حادثه، به نقش کادر سلامت در شرایط دشوار اشاره کرد و گفت: کادر سلامت همیشه در سخت‌ترین شرایط کنار مردم ایران بوده‌اند؛ چه در دوران کرونا، چه در زمان جنگ‌های گذشته و چه در این روزهای دشوار. من هم وظیفه خود می‌دانستم که در این رنج‌ها کنار مردم باشم و امیدوارم خداوند تلاش ما را پذیرفته باشد.

وی درباره شدت حملات آن روز، اظهار داشت: حدود ۳۰ بمب در مقابل بیمارستان و ۱۵ بمب دیگر در فاصله حدود ۲۰۰ متری اصابت کرد. طبق زمانی که ثبت کردیم، انفجارها نزدیک به ۲۰ دقیقه ادامه داشت و شدت صدا و لرزش‌ها از روزهای قبل بیشتر بود.

سلیمی افزود: ابتدا به پناهگاه رفتیم، اما حدود نیم ساعت پس از پایان حملات، بیماران را به بخش بازگرداندیم. همکاران میزان آسیب‌ها را بررسی کردند و هر جا نیاز بود کمک رساندند. این کار یک نفر نبود؛ تمام پرستاران با همکاری و فداکاری، حتی با به دوش کشیدن تخت‌ها، برای نجات جان بیماران تلاش کردند.

در مراسمی که روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور مشاور عالی وزیر بهداشت برگزار شد، از ندا سلیمی به‌ دلیل اقدام شجاعانه و انسان‌دوستانه‌اش در نجات جان سه نوزاد در زمان بمباران، تجلیل و تقدیر شد.