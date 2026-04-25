۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

قهرمانان گمنام روزهای جنگ رمضان در یک سریال

قهرمانان گمنام روزهای جنگ رمضان در یک سریال

کارگردان سریال «آسمون نارنجی» با اشاره به پاکبانان به عنوان قهرمانان خاموش کوچه‌ و خیابان‌ها بیان کرد که این سریال به حضور این افراد در جنگ رمضان می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سریال «آسمون نارنجی» که در فصل نخست خود با نگاهی انسانی به زندگی و دغدغه‌های پاکبانان شریف شهرداری پرداخته و در ۱۳ قسمت آماده پخش از صداوسیما است، در فصل جدید به سراغ روایتی نادیده از این قشر در روزهای جنگ و بحران رفته است.

روشان امیری کارگردان و تهیه‌کننده این مجموعه، با اعلام تولید ۱۳ قسمت تازه عنوان کرد: هدف از این پروژه به‌ تصویر کشیدن فداکاری‌های طبقه کارگر در روزهای دشوار میهن است.

وی افزود: پاکبانان، قهرمانان خاموش خیابان‌ها هستند که حتی زیر باران گلوله و موشک، برای حفظ نظافت و آرامش شهر، سنگر خدمت را ترک نکردند. در این مسیر، شهدای والامقامی از این قشر داشته‌ایم که مظلوم واقع شده‌اند و وظیفه هنر است که این رشادت‌های بی‌پیرایه را به پیشگاه تاریخ تقدیم کند.

امیری در پایان گفت: فصل دوم این مجموعه، ادای دینی است به تمام کسانی که در هیاهوی جنگ، بی‌صدا پای کار ماندند.

عطیه موذن

