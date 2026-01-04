بهنام تشکر چطور کارآگاه علوی شد؟؛ کاراکتری مرموز شبیه شرلوک هلمز

پرویز امیری تهیه‌کننده سریال «کارآگاه علوی» درباره فصل جدید این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: تصویربرداری این مجموعه احتمالاً تا اوایل سال آینده طول می کشد و بنا داریم این سریال را در ۲۶ قسمت بسازیم که کار سختی هم خواهد بود چون شرایط کارهای پلیسی تغییر کرده است.

وی درباره تاریخ روایت قصه عنوان کرد: قصه در دهه ۲۰ روایت می‌شود که هم‌زمان با سقوط پهلوی اول و جنگ جهانی دوم است یعنی ایامی که تهران اشغال شده است. طبیعتاً کار سختی است. با توجه به متنی که فعلاً نوشته شده است، حجم بالایی از ساخت دکور داریم که همین موضوع پروداکشن مجموعه را بزرگ‌تر می‌کند.

این تهیه کننده درباره انتخاب بهنام تشکر در نقش کارآگاه علوی تصریح کرد: ما گزینه های مختلفی را بررسی و در نهایت با سیدجمال سیدحاتمی کارگردان سریال به بهنام تشکر رسیدیم. دلایل مختلفی وجود داشت که یکی از مهم‌ترین آنها این بود که بهنام تشکر بازیگر مردمی است؛ یعنی خیلی از مردم او را می‌شناسند. به لحاظ قد و قواره و تست هایی هم که انجام شد، خیلی به کارآگاه شباهت داشت.

امیری درباره طرح این پیشنهاد با خود تشکر نیز عنوان کرد: بهنام تشکر از پیشنهاد این نقش خیلی استقبال کرد. بالاخره کارآگاه علوی یک نوستالژی است و خیلی از بازیگرانی که ما به آنها مراجعه کردیم دوست داشتند این نقش را بازی کنند، اما با توجه به ویژگی‌های کارآگاهی که در این فیلمنامه تعریف شده، احساس کردیم بهنام تشکر به این نقش نزدیک‌تر است.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی کاراکتر علوی گفت: در فیلمنامه این فصل این شخصیت معماهای پیچیده‌تری را حل می‌کند و شبیه کاراکتر شرلوک هلمز است. هوشمندی‌ای دارد که این ویژگی در کاراکتر و جنس بازی بهنام تشکر در می‌آمد.

این تهیه کننده درباره نقش احمد نجفی در داستان این فصل نیز توضیح داد: او بازنشسته شده و یک کتاب‌فروشی باز کرده است. برادرزاده اش که کارآگاه فعلی است برای پرونده های پیچیده به او مراجعه و از راهنمایی‌های او استفاده می‌کند و در عین حال او هم به برادرزاده اش کمک می‌دهد.

وی درباره وضعیت خانوادگی کارآگاه علوی در این فصل نیز گفت: کارآگاه علوی همسر ندارد و یک کارآگاه مجرد است که ماجراهای خاص خودش را دارد.

امیری در ادامه درباره احیای برندها در تلویزیون و اینکه این سریال چقدر می تواند خاطره فصل های قبلی را زنده کند، اظهار کرد: فکر می‌کنم اتفاق جذابی است، به هر حال برندهایی در تلویزیون ساخته شده‌اند و توانسته‌اند مخاطب را جذب کنند. آثاری که در ذهن مردم ماندگار می‌شوند، توانایی احیا دارند. به نظر من این سریال هم جذابیت و حتی پیچیدگی هایی دارد که می تواند برای مخاطب جذاب تر باشد.

این تهیه‌کننده در پایان درباره کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی نیز گفت: سیدجمال به نظر من سریال‌ساز خیلی خوبی است. کارگردانی که درام بداند و کاری را در ۱۳۰۰ دقیقه اجرا کنند خیلی کم است. سریال های مختلفی هم ساخته است و به نظر من این مجموعه هم یکی از بهترین کارهای او خواهد شد.