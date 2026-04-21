به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، ساخت انمیشین «خوش قول‌ها» به کارگردانی سعید ترخانی و تهیه‌کنندگی اسدالله دیانتی پس از پایان جنگ ۱۲روزه با محوریت روایتی متفاوت از عملیات وعده صادق، ویژه مخاطب کودک در دستور کار قرار گرفت.

با این وجود که در روزهای نخستین جنگ رمضان استودیوی رضوان در یکی از حملات دشمن تخریب شد، فاز اول این پروژه که ساخت یک انیمیشن ۱۸ دقیقه‌ای و با تکنیک سه‌بعدی و استفاده از ابزار هوش مصنوعی بوده است، اجرا شد و امروز آماده پخش است.

داستان «خوش قول‌ها» در سال ۱۴۰۸ رقم می‌خورد و قهرمانان داستان خواهر و برادری هستند که والدین خود را در جنگ ۱۲روزه از دست داده‌اند و در کنار پدربزرگشان که از نیروهای هوافضا از دوران دفاع مقدس بوده است، ماجراهای متفاوتی را تجربه می‌کنند.

هدف از ساخت این انیمیشن انتقال مفاهیم دفاع از کشور در برابر تجاوز دشمن با ادبیات و مضامین متناسب با رده سنی کودک و نوجوان و البته تقویت قدرت حل مسئله حول محور داستان است.

«خوش قول‌ها» با حمایت بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس ساخته شده و در ادامه ساخت سریال، بازی متناسب با انیمیشن و همینطور نسخه سینمایی این پروژه در دستور کار قرار دارد.

استودیوی دانش‌بنیان رضوان پیش از این آثاری همچون انیمیشن «سلام بر ابراهیم» را با محوریت معرفی شهدا و شخصیت‌های برجسته دفاع مقدس به ویژه شهید ابراهیم هادی به مرحله پخش رساند.