قاتل در عسلویه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارگاه حسین خواجه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره چاقو کشی در دهستان اخند و فوت مجروح، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی به محل حادثه اعزام شدند.



سرهنگ خواجه افزود: با حضور ماموران پاسگاه انتظامی اخند در محل حادثه و بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد، دو تبعه افغانی به علت اختلاف مالی با هم درگیر، که مقتول بر اثر ضربات چاقو از ناحیه قفسه سینه به شدت مجروح و در محل فوت می کند.



فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه تصریح کرد: ماموران بلافاصله با اقدامات فنی و پلیسی، متهم را در حین فرار و خروج از شهرستان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.



سرهنگ خواجه با بیان اینکه متهم در بازجویی های پلیس علت ارتکاب این جنایت را اختلافات مالی عنوان کرده است، افزود: متهم با دستور قضایی روانه زندان شد.