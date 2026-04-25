۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

قاتل در عسلویه دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی عسلویه از وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارگاه حسین خواجه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره چاقو کشی در دهستان اخند و فوت مجروح، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ خواجه افزود: با حضور ماموران پاسگاه انتظامی اخند در محل حادثه و بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد، دو تبعه افغانی به علت اختلاف مالی با هم درگیر، که مقتول بر اثر ضربات چاقو از ناحیه قفسه سینه به شدت مجروح و در محل فوت می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه تصریح کرد: ماموران بلافاصله با اقدامات فنی و پلیسی، متهم را در حین فرار و خروج از شهرستان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ خواجه با بیان اینکه متهم در بازجویی های پلیس علت ارتکاب این جنایت را اختلافات مالی عنوان کرده است، افزود: متهم با دستور قضایی روانه زندان شد.

