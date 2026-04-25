قاتل و عامل نزاع منجر به قتل در همدان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسد بیگی از شناسایی و دستگیری قاتل و عامل نزاع منجر به قتل در همدان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره فوت مشکوک در یکی از مراکز ترک اعتیاد شهر همدان، پس از ارسال پرونده اداره مبارزه با جرائم جنایی این پلیس مراتب در دستور کار تیمی از کارآگاهان زبده قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از اخذ دستور قضایی با انجام تحقیقات گسترده اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد مقتول قبل از فوت توسط چندین نفر مورد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت شده است .

رئیس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تحقیقات بی‌وقفه، نهایتاً موفق شدند قاتل اصلی را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر کنند.

وی بیان کرد: متهم در مواجهه با دلایل، مدارک و مستندات غیرقابل انکار به بزه انتسابی خود معترف و انگیزه خود را اختلاف با مقتول بیان کرد.

سرهنگ اسدبیگی افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته‌ است.

وی در پایان با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت، تأکید کرد: پلیس با هوشیاری کامل در کمترین زمان ممکن با عوامل ناامنی برخورد قاطع خواهد کرد.