۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

واژگونی تانکر در عسلویه یک فوتی داشت

بوشهر- فرمانده انتظامی عسلویه از واژگونی یک دستگاه تریلی تانکردار و فوت یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام خبر به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی و آتش سوزی تریلی تانکردار در سرازیری گردنه اخند، بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه، مشخص شد که یک دستگاه تریلی تانکردار در سرازیری گردنه اخند، بنا به عللی واژگون و تریلر دچار حریق و راننده تریلر به علت شدت جراحات و سوختگی در دم فوت کرده است.

فرمانده انتظامی عسلویه با بیان اینکه کارشناس تصادفات در صحنه حاضر و علت تامه تصادف را نیاز به بررسی بیشتر اعلام کرد، گفت: از رانندگان در خواست می شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

