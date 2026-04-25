۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

جمع آوری ۸۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع آوری ۸۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۱ نفر سارق، ۴۸ نفر معتاد متجاهر، ۸ نفر خرده فروش موادمخدر و ۸۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در این طرح تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو، ۵۰۰ گرم انواع موادمخدر، ۹ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۴۱ دستگاه خودرو، موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

