جمع آوری ۸۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۱ نفر سارق، ۴۸ نفر معتاد متجاهر، ۸ نفر خرده فروش موادمخدر و ۸۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در این طرح تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو، ۵۰۰ گرم انواع موادمخدر، ۹ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۴۱ دستگاه خودرو، موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.