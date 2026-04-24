امام جمعه زابل: مسئولان تورم و قیمت ها را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، به دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد و گفت: این روز یادآور اخراج پرتغالیها از منطقه توسط شاه عباس صفوی پس از بیش از یک قرن حضور است.
امام جمعه زابل، افزود: یکی از راهبردهای دشمنان برای ضربه زدن به هویت ملت ایران، تلاش برای تحریف نامها و مفاهیم تمدنی است؛ از جمله تغییر نام خلیج فارس که در طول تاریخ به همین عنوان شناخته شده است. اسناد تاریخی یونان باستان و منابع پیش از میلاد، گواه قدمت این نام هستند.
امام جمعه زابل تأکید کرد: با وجود تلاش برخی جریانها برای تغییر این عنوان، اراده مردم ایران و حماسههایی که خلق کردهاند، مانع تحقق این اهداف شده است. مشارکت مستمر مردم در رخدادهای ملی و مذهبی — از بحرانها تا انتخابات، مراسم دینی، آیینهای اجتماعی و تجمعات اخیر — نمونههای بارز مردمسالاری در ایران است.
حضور مثالزدنی ملت؛ نمایش شکوهمند مردمسالاری
امام جمعه زابل با اشاره به حضور گسترده مردم در رویدادهای اخیر گفت: ملت ایران، فارغ از گرایشها و سلایق مختلف، با وحدت و غیرت مثالزدنی در صحنه حاضر شد و با شکوهترین مردمسالاری را به نمایش گذاشت. این حضور چنان تأثیرگذار بود که نگاه جهانیان را متوجه نقش مردم ایران کرد.
وی افزود: این ایستادگی ملت موجب دلگرمی دیگر ملتهای تحت فشار در جهان نیز شده است. تحرکات اخیر چین، برخی کشورهای آفریقایی و شرق آسیا نشانه اثرگذاری و نقش مؤثر ایران اسلامی است.
هشدار درباره آتشبس دروغین دشمن
خطیب جمعه زابل با اشاره به اخبار آتشبس مطرحشده در روزهای اخیر گفت: تجربههای گذشته نشان میدهد که اعلام آتشبس از سوی دشمنان، نشانه هزینه بالای جنگ برای آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آتشبس اغلب طراحی برای غافلگیری و ترورهای جدید، فرصتی برای تنفس یا تجدید قوا بوده است.
وی هشدار داد: در چنین شرایطی لازم است همه با هوشیاری کامل عمل کنند و فریب فضاسازیهای رسانهای و سیاسی را نخورند.
امام جمعه زابل به تلاش برخی رسانهها و جریانهای خارجی برای ایجاد دوگانهسازی و اختلاف اشاره کرد و گفت: این فضاسازیها با هدف تضعیف وحدت داخلی انجام میشود، اما مسئولان کشور با مواضع واحد، پیام اتحاد و هماهنگی را ارائه کردند.
وی واکنشهای اخیر روسای سه قوه و فرماندهان نیروهای مسلح را عاملی برای بیاثر شدن تلاش جریانهای خارجی و مزدوران داخلی دانست.
هشدار درباره جنگ روایتها و خوراک رسانهای ندادن به دشمن
خطیب جمعه زابل به موضوع «جنگ روایتها» پرداخت و هشدار داد: برخی سخنان و تحلیلهای داخلی ممکن است ناخواسته به خوراک رسانهای جریانهای معارض تبدیل شود. او از مردم و فعالان فضای مجازی خواست مراقب باشند سخنانی که موجب فریب، نگرانی و شایعه میشود، منتشر نکنند.
وی از مسئولان خواست نسبت به مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و افزود: ضرورت دارد ادارات و نهادها در برخورد با مردم، سرعت، دقت و احترام را در اولویت قرار دهند.
امام جمعه زابل گفت: مردم ایران در روزهای سخت و بدون چشمداشت پای کار میایستند و وظیفه مسئولان است که با خدمت صادقانه قدردان آنان باشند.
تأکید بر کنترل تورم و نظارت بر قیمتها
حجتالاسلام پوراندخت با اشاره به شرایط اقتصادی، بر لزوم نظارت بیشتر بر قیمتها و کنترل تورم تأکید کرد و گفت: مردم نباید در ادارات معطل شوند و رسیدگی به امور آنان باید با جدیت دنبال شود.
وی در پایان گفت: حضور مردان و زنان مسن و کهنسال با عصا، کودکان، جوانان و خانوادهها در اجتماعات اخیر نشان میدهد این ملت برای حفظ ارزشها از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
