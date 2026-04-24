  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

امام جمعه زابل: مسئولان تورم و قیمت ها را کنترل کنند

زابل - امام جمعه زابل با اشاره به شرایط اقتصادی، بر لزوم نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و کنترل تورم تأکید کرد و گفت: مردم نباید در ادارات معطل شوند و رسیدگی به امور آنان باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، به دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد و گفت: این روز یادآور اخراج پرتغالی‌ها از منطقه توسط شاه عباس صفوی پس از بیش از یک قرن حضور است.

امام جمعه زابل، افزود: یکی از راهبردهای دشمنان برای ضربه زدن به هویت ملت ایران، تلاش برای تحریف نام‌ها و مفاهیم تمدنی است؛ از جمله تغییر نام خلیج فارس که در طول تاریخ به همین عنوان شناخته شده است. اسناد تاریخی یونان باستان و منابع پیش از میلاد، گواه قدمت این نام هستند.

امام جمعه زابل تأکید کرد: با وجود تلاش برخی جریان‌ها برای تغییر این عنوان، اراده مردم ایران و حماسه‌هایی که خلق کرده‌اند، مانع تحقق این اهداف شده است. مشارکت مستمر مردم در رخدادهای ملی و مذهبی — از بحران‌ها تا انتخابات، مراسم دینی، آیین‌های اجتماعی و تجمعات اخیر — نمونه‌های بارز مردم‌سالاری در ایران است.

حضور مثال‌زدنی ملت؛ نمایش شکوهمند مردم‌سالاری

امام جمعه زابل با اشاره به حضور گسترده مردم در رویدادهای اخیر گفت: ملت ایران، فارغ از گرایش‌ها و سلایق مختلف، با وحدت و غیرت مثال‌زدنی در صحنه حاضر شد و با شکوه‌ترین مردم‌سالاری را به نمایش گذاشت. این حضور چنان تأثیرگذار بود که نگاه جهانیان را متوجه نقش مردم ایران کرد.

وی افزود: این ایستادگی ملت موجب دلگرمی دیگر ملت‌های تحت فشار در جهان نیز شده است. تحرکات اخیر چین، برخی کشورهای آفریقایی و شرق آسیا نشانه اثرگذاری و نقش مؤثر ایران اسلامی است.

هشدار درباره آتش‌بس دروغین دشمن

خطیب جمعه زابل با اشاره به اخبار آتش‌بس مطرح‌شده در روزهای اخیر گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اعلام آتش‌بس از سوی دشمنان، نشانه هزینه بالای جنگ برای آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آتش‌بس اغلب طراحی برای غافلگیری و ترورهای جدید، فرصتی برای تنفس یا تجدید قوا بوده است.

وی هشدار داد: در چنین شرایطی لازم است همه با هوشیاری کامل عمل کنند و فریب فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی را نخورند.

امام جمعه زابل به تلاش برخی رسانه‌ها و جریان‌های خارجی برای ایجاد دوگانه‌سازی و اختلاف اشاره کرد و گفت: این فضاسازی‌ها با هدف تضعیف وحدت داخلی انجام می‌شود، اما مسئولان کشور با مواضع واحد، پیام اتحاد و هماهنگی را ارائه کردند.

وی واکنش‌های اخیر روسای سه قوه و فرماندهان نیروهای مسلح را عاملی برای بی‌اثر شدن تلاش جریان‌های خارجی و مزدوران داخلی دانست.

هشدار درباره جنگ روایت‌ها و خوراک رسانه‌ای ندادن به دشمن

خطیب جمعه زابل به موضوع «جنگ روایت‌ها» پرداخت و هشدار داد: برخی سخنان و تحلیل‌های داخلی ممکن است ناخواسته به خوراک رسانه‌ای جریان‌های معارض تبدیل شود. او از مردم و فعالان فضای مجازی خواست مراقب باشند سخنانی که موجب فریب، نگرانی و شایعه می‌شود، منتشر نکنند.

وی از مسئولان خواست نسبت به مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و افزود: ضرورت دارد ادارات و نهادها در برخورد با مردم، سرعت، دقت و احترام را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه زابل گفت: مردم ایران در روزهای سخت و بدون چشم‌داشت پای کار می‌ایستند و وظیفه مسئولان است که با خدمت صادقانه قدردان آنان باشند.

تأکید بر کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها

حجت‌الاسلام پوراندخت با اشاره به شرایط اقتصادی، بر لزوم نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و کنترل تورم تأکید کرد و گفت: مردم نباید در ادارات معطل شوند و رسیدگی به امور آنان باید با جدیت دنبال شود.

وی در پایان گفت: حضور مردان و زنان مسن و کهنسال با عصا، کودکان، جوانان و خانواده‌ها در اجتماعات اخیر نشان می‌دهد این ملت برای حفظ ارزش‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 6809820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

