نشت گاز در زابل یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بارانی‌پور گفت: صبح امروز وقوع حادثه انفجار نشت گاز در تقاطع بلوار شهید میرحسینی و بلوار شهید لکزایی شهرستان زابل، منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت ۷ تن دیگر شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل افزود: یک نفر از شهروندان به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن آمبولانس جان خود را از دست داده بود، دو مصدوم در همان لحظات اولیه توسط افراد حاضر در صحنه باوسیله شخصی به بیمارستان منتقل شده، و ۵ مصدوم دیگر حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و حیاتی در محل، جهت ادامه فرآیند تخصصی درمان توسط عوامل امدادی، به بیمارستان زابل منتقل شدند.