کشف ۵۶ کیلوگرم موادمخدر در نیمروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان نیمروز برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه سوداگران مرگ قصد انتقال مقادیری موادمخدر به شهرستان همجوار را دارند به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران انتظامی در یکی از محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی یک دستگاه پژو پارس حامل موادمخدر شده و طی عملیاتی موفق خودرو را متوقف که در بررسی از این خودرو مقدار ۵۶ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف، یک نفر سوداگر مرگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.