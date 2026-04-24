حفاری ناایمن علت حادثه نشست گاز زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی وقوع حادثه گاز شهری در خیابان کارگر شهر زابل به اطلاع عموم مردم می رساند، حادثه مذکور به دلیل حفاری نا ایمن توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان و برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز شهری صورت پذیرفته است.

لازمه انجام این قبیل عملیات ها انجام هماهنگی با شرکت گاز استان برای حضور اکیپ های امدادی قبل و حین انجام عملیات می باشد که متأسفانه با سهل انگاری متولیان امر این هماهنگی صورت نپذیرفته و منجربه وقوع این حادثه شده است.

پس از اعلام گزارش حادثه امدادگران شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در محل حاضر و اقدام به قطع جریان گاز و سایر اقدامات مربوطه کرده اند.

