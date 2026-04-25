۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

عراقچی: ایران خواهان توسعه روابط با پاکستان است

عراقچی: ایران خواهان توسعه روابط با پاکستان است

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با نخست وزیر پاکستان با اشاره به اهتمام تهران برای ارتقای روابط با همسایگان بر جایگاه ویژه پاکستان در سیاست خارجی ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است، عصر امروز با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان نیز حضور داشت، روابط دوجانبه و همکاری‌های فیمابین دو کشور در حوزه‌های مختلف، و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به عزم و اراده مقام‌های عالی دو کشور برای تداوم روند ارتقای روزافزون روابط و همکاری‌های دوجانبه و نیز هماهنگی و همکاری در سطح چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی، ابراز اطمینان کرد این روند با قوت و در راستای منافع مشترک دو کشور همسایه و مسمان تداوم خواهد یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری و رئیس‌ جمهور پزشکیان برای ارتقای همه‌جانبه روابط با همسایگان به‌ویژه پاکستان، بر جایگاه ویژه پاکستان در سیاست و روابط خارجی ایران و اراده ایران برای توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور تاکید کرد.

عراقچی با قدردانی از تلاش‌های مجدانه مقام‌های ارشد دولت پاکستان برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری آتش‌بس و همچنین حسن میزبانی مذاکرات، مواضع اصولی کشورمان را در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتش‌بس و خاتمه کامل جنگ تحمیلی علیه ایران تشریح کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزهای مکرر این رژیم علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان، از مواضع دولت و مردم پاکستان در حمایت و همستگی با ملت مظلوم فلسطین و اهتمام ویژه پاکستان برای اجرای تفاهم آتش‌بس در مورد لبنان تقدیر کرد.

کد مطلب 6810900
نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      عجیب نیست تنها همسایه ای که پایگاه دو درگیر شونده را دارند و اینها حتی یک شلیک به سویش نداشتند

