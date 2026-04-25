نخست وزیر پاکستان از گفت وگوی سازنده با رئیس جمهوری ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امشب گفتوگویی تلفنی گرم و سازنده با برادرم، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، درباره تحولات جاری منطقه داشتم.
وی افزود: از تعامل مستمر ایران، از جمله اعزام هیئت عالیرتبه به اسلامآباد به ریاست سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران قدردانی میکنم و امروز نیز فرصت دیدار با وی را داشتم.
این مقام پاکستانی تأکید کرد که کشورش با حمایت دوستان و شرکای خود، همچنان متعهد است بهعنوان یک تسهیلگر صادق و بیطرف ایفای نقش کند و با تمام توان برای پیشبرد صلح پایدار و ثبات بلندمدت در منطقه تلاش خواهد کرد.
این گفت وگو همزمان با سفر وزیر اموخارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی از جمله شریف و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان صورت می گیرد.
