۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

نخست وزیر پاکستان از گفت وگوی سازنده با رئیس جمهوری ایران خبر داد

نخست وزیر پاکستان از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران خبر داد و بر تداوم تلاش‌های اسلام‌آباد برای تسهیل روند صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امشب گفت‌وگویی تلفنی گرم و سازنده با برادرم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، درباره تحولات جاری منطقه داشتم.

وی افزود: از تعامل مستمر ایران، از جمله اعزام هیئت عالی‌رتبه به اسلام‌آباد به ریاست سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران قدردانی می‌کنم و امروز نیز فرصت دیدار با وی را داشتم.

این مقام پاکستانی تأکید کرد که کشورش با حمایت دوستان و شرکای خود، همچنان متعهد است به‌عنوان یک تسهیل‌گر صادق و بی‌طرف ایفای نقش کند و با تمام توان برای پیشبرد صلح پایدار و ثبات بلندمدت در منطقه تلاش خواهد کرد.

این گفت وگو همزمان با سفر وزیر اموخارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی از جمله شریف و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان صورت می گیرد.

    IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      باید هوشیار باشیم و به قول قرار ترامپ قمار باز اعتماد نکنیم تجربه تلخ دوبار تکرار شده

