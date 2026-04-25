به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایتان نگ مشاور مؤسسه اساندپی گلوبال انرژی، با اشاره به اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه و افت تقاضا در سه ماهه دوم بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که این مؤسسه برآورد خود را درباره تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۶ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه کاهش داده است.
بر اساس پیشبینی این مؤسسه، رشد تقاضای جهانی نفت به ۴۰۰ هزار بشکه در روز میرسد، در حالی که پیش از آغاز جنگ، این رقم روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه برآورد شده بود.
مؤسسه اساندپی گلوبال انرژی پیش بینی میکند که تقاضای نفت در خاورمیانه و آسیا در سه ماهه دوم بهشدت کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۷۸ پالایشگاه که حدود ۴۰ درصد از ظرفیت پالایش جهان را عهدهدار هستند، تحت تأثیر اختلال تردد از تنگه هرمز قرار گرفتهاند.
این گزارش میافزاید: قیمتهای فیزیکی نفت خام شاخص برنت دریای شمال با آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت از سوی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با هدف مدیریت کمبود سوخت محدود شده است؛ گازوئیل و سوخت جت هم بیشترین تأثیر را بر قیمت داشتهاند.
