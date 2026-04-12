به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحلیلگران با تغییر قابل‌توجه پیش‌بینی‌های پیشین خود مبنی بر مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶، می‌گویند ضربه شدید به تولید نفت جهان در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بازار نفت را امسال با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد کرد.

جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران از روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند، ۱۴۰۴) آغاز شد و جریان نفت از طریق تنگه هرمز را مختل کرد و تولید نفت را به‌شدت کاهش داد.

هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که تقاضای بازار نفت امسال به‌طور میانگین ۷۵۰ هزار بشکه در روز از عرضه پیشی می‌گیرد.

یک نظرسنجی مشابه در سپتامبر گذشته پیش‌بینی کرده بود که بازار نفت در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه روزانه یک میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه روبه‌رو شود که دلیل اصلی آن تصمیم‌های اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه و افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان دیگر مانند آمریکا، برزیل و گویان است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که جنگ علیه ایران تا پایان ماه مارس روزانه حدود ۱۱ میلیون بشکه از عرضه نفت کاسته، در حالی که بانک ای‌ان‌زد نهم آوریل (۲۰ فروردین) با انتشار یادداشتی برآورد کرد که حدود ۹ میلیون بشکه از عرضه روزانه نفت خام کاهش یافته است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه جهانی نفت در ماه ژانویه حدود ۱۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز گفتند که انتظار می‌رود شوک‌های کنونی، تولید روزانه نفت را در سال جاری میلادی به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه کاهش دهد.

تحلیلگران همچنین پیش‌بینی کردند که بازار در سه ماهه دوم سال جاری با شدیدترین کمبود عرضه یعنی به‌طور میانگین حدود ۳ میلیون بشکه در روز روبه‌رو شود و سپس در سه ماهه چهارم به مازاد یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بازگردد.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که کمبود عرضه پیش‌بینی‌شده بسته به مدت زمان تداوم اختلال تردد در تنگه هرمز افزایش می‌یابد.

اختلال عرضه نفت به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بزرگترین افزایش پیش‌بینی قیمت سالانه نفت را در نظرسنجی رویترز در ماه گذشته رقم زد.

تحلیلگران در این نظرسنجی پیش‌بینی‌های خود را برای قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰ درصد افزایش دادند و به ۸۲ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشکه رساندند.

بر اساس این گزارش، جنگ علیه ایران قیمت نفت را حدود ۵۰ درصد افزایش داده است.

بانک ای‌ان‌زد اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که حتی پس از جنگ هم حدود ۱ تا ۲ میلیون بشکه از ظرفیت تولید روزانه به‌طور دائم از بین برود یا کاهش یابد که این موضوع زمینه را برای کمبود عرضه در بازار و افزایش نوسان‌های قیمت فراهم می‌کند.